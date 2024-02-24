4 claves del caso Smirnov, el exinformante del FBI cuya acusación contra los Biden era desinformación rusa

Video ¿Trump o Biden como presidente de EEUU? Esta es la respuesta de Putin

Las explosivas acusaciones en el centro de la investigación de los republicanos en la Cámara de Representantes que buscan sacar adelante un juicio político contra el presidente Joe Biden resultaron ser falsas, de acuerdo con los fiscales federales que establecieron que provinieron de un exinformante del FBI que confesó haber estado en contacto con la inteligencia rusa.

Alexander Smirnov, el informante, está “vendiendo activamente nuevas mentiras que podrían afectar las elecciones”, advirtieron los fiscales federales el miércoles, en un documento que solicitaba a un juez que lo mantuviera bajo arresto antes del juicio por haber mentido al FBI sobre una un multimillonario esquema de corrupción en el que falsamente implicaba a los Biden y a la empresa energética ucraniana Burisma.

Los abogados defensores no han abordado directamente las afirmaciones de los fiscales sobre los contactos de inteligencia rusa, pero dijeron que están deseando representarlo en el juicio.

Los republicanos en el Congreso se han distanciado de las afirmaciones de Smirnov y se han resistido a los llamamientos para poner fin a la investigación de juicio político al presidente.

Aquí damos un repaso a lo que se sabe sobre Smirnov, el caso en su contra y los temores sobre los posibles efectos en las elecciones estadounidenses.

1. ¿Quién es Alex Smirnov?

Smirnov había sido informante desde 2010 y se había hecho muy cercano de su supervisor en el FBI, con el que hablaba "casi todos los días", dijeron los fiscales en documentos judiciales.

Además, mantuvo reuniones con ejecutivos de Burisma a partir de la primavera de 2017 porque estaban interesados en comprar una empresa estadounidense y realizar una oferta pública inicial en bolsa.

Los fiscales dicen que tiene acceso a más de 6 millones de dólares y que parte de su dinero está a nombre de su socio de toda la vida. Sus informes recientes a su supervisor del FBI incluían listas de invitados de fiestas en megayates con oligarcas rusos, dijeron los fiscales.

Tiene doble ciudadanía israelí-estadounidense y vivió en Israel durante más de una década. Luego se mudó a Los Ángeles y, finalmente, a Las Vegas en 2022, dijeron los fiscales.

2. ¿

De qué se le acusa a Smirnov?

Smirnov ha sido acusado de informar falsamente que los ejecutivos de Burisma pagaron a Hunter y Joe Biden 5 millones de dólares cada uno, alrededor de 2015 después de contratar al hijo del entonces vicepresidente para formar parte de su junta directiva.

Según el informante, la compañía ucraniana buscaba "protección" en una investigación del entonces fiscal general ucraniano. Los cargos fueron presentados por el fiscal especial del Departamento de Justicia David Weiss, que presentó por separado cargos de armas y de impuestos contra Hunter Biden.

No ha surgido ninguna evidencia de que Joe Biden haya actuado de manera corrupta o haya aceptado sobornos en su cargo actual o anterior como vicepresidente.

Mientras tanto, Smirnov solo tenía tratos comerciales de rutina con Burisma, y no comenzaron hasta 2017, después de que el fiscal general se fue y cuando Joe Biden no podía influir en la política estadounidense, dijeron los fiscales.

Smirnov “expresó parcialidad” contra Joe Biden antes de que presentara las acusaciones de soborno en junio de 2020, años después de que supuestamente ocurrieran. Una oficina de campo del FBI investigó las acusaciones y recomendó que el caso se cerrara en agosto de 2020, según los documentos de la acusación.

Los abogados defensores de Smirnov han insistido en la presunción de inocencia y lograron que espere juicio en libertad vigilada por decisión del juez federal Daniel Albregts, de Las Vegas, quien aunque reconoció el martes su preocupación por el acceso de Smirnov al dinero, señaló que las directrices federales le exigen crear “las condiciones menos restrictivas” antes del juicio. Los fiscales están apelando esa decisión.

3. ¿Qué vínculos tiene Smirnov con los servicios de inteligencia rusos?

Los fiscales establecieron en documentos judiciales que los contactos que Smirnov dijo haber tenido con personas alineadas con la inteligencia rusa eran “extensos y extremadamente recientes”.

Smirnov le había dicho a su supervisor del FBI que había estado en contacto con “múltiples” servicios de inteligencia extranjeros, incluidos funcionarios vinculados al espionaje ruso, según documentos judiciales.

Incluso todavía en diciembre, siempre según los documentos judiciales, Smirnov estaba pasando detalles sobre reuniones con funcionarios rusos, uno de los cuales dijo que los servicios de inteligencia del país habían interceptado llamadas de estadounidenses prominentes que "el gobierno ruso podría utilizar como 'kompromat' en las elecciones de 2024, dependiendo de quiénes serán los candidatos", usando la palabra con que se refieren a quienes reclutan chantajeándolos con material comprometedor.

Eso se hacía eco de una historia falsa de meses antes, cuando presionó a su manejador para que el FBI investigara si Hunter Biden había sido grabado en un hotel ucraniano, dijeron los fiscales. El hijo del presidente nunca viajó a Ucrania, según documentos judiciales.

“Lo que esto muestra es que la información falsa que está difundiendo no se limita a 2020. Está esparciendo activamente nuevas mentiras que podrían afectar las elecciones estadounidenses, y lo ha hecho después de reunirse con funcionarios de inteligencia rusos en noviembre”, escribieron los fiscales en documentos judiciales.

Los expertos en seguridad nacional han advertido durante años que los gobiernos extranjeros (principalmente Rusia, China e Irán) ven en el sistema electoral una buena oportunidad para socavar la estabilidad de Estados Unidos.

En una evaluación de finales del año pasado, Microsoft advirtió que Rusia sigue siendo “la amenaza más comprometida y capaz para las elecciones de 2024”, y el Kremlin ve las elecciones de noviembre como una “batalla política que debe ganarse” y que podría determinar el resultado de su guerra contra Ucrania.

4. ¿Qué dicen los republicanos que investigan a Biden con base en las falsedades de Smirnov?

Las afirmaciones de Smirnov han sido centrales para los republicanos en el Congreso que investigan al presidente y su familia, y el principal motor de lo que ahora es una investigación de juicio político de la Cámara contra Biden.

De hecho, en julio llegaron a ser objeto de un momento álgido en el Congreso, cuando los republicanos exigieron que el FBI publicara sin censuras un formulario que documentaba las acusaciones no verificadas.

El representante republicano James Comer había citado el documento mientras los republicanos profundizaban su investigación antes de las elecciones presidenciales de 2024. Los republicanos reconocieron que no podían confirmar si las acusaciones eran ciertas, pero dijeron que eran importantes en su investigación de Hunter Biden.

Los contactos con rusos de la fuente de esas acusaciones deberían ser una sentencia de muerte para la investigación de juicio político, dijo el representante demócrata Jamie Raskin de Maryland. "Parece que todo esto no sólo es obviamente falso y fraudulento, sino también producto de la desinformación y la propaganda rusa", dijo.

Pero la respuesta de los republicanos ha sido restar importancia a las acusaciones de Smirnov. El presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, aseguró que la investigación de juicio político va más allá de las acusaciones de Smirnov. El caso en su contra “no cambia los hechos fundamentales”, alegó.

