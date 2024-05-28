De alegatos maratónicos a la sorpresiva aparición de De Niro: las claves del último día de audiencias del juicio a Trump en Nueva York

Video Inician los argumentos finales en el juicio contra Trump: lo que se espera para esta jornada

Los abogados de Donald Trump y los fiscales de Manhattan presentaron sus alegatos finales este martes ante los miembros del jurado que decidirán si el republicano será el primer expresidente de Estados Unidos condenado por un delito.

Tras más de cuatro semanas de testimonios, el jurado neoyorquino escuchó atentamente las conclusiones, que se prolongaron desde la antes del mediodía hasta bien entrada la noche.



El jurado debe comenzar a deliberar este miércoles para decidir si Trump es culpable de falsificar registros comerciales para encubrir una serie de sobornos durante la campaña presidencial de 2016 a una actriz porno que afirmó haber tenido relaciones sexuales con él.

Trump dice que la historia de Stormy Daniels es falsa y que es inocente de los cargos.

Te contamos lo que pasó en esta sesión extraordinaria de más de ocho horas en la corte de Manhattan.

1. Michael Cohen, el testigo estrella, vuelva a estar en la mira de la defensa

El abogado de Trump, Todd Blanche, dio un mensaje claro para los miembros del jurado: El caso de la fiscalía se basa en el testimonio del exabogado de Trump, que después se convirtió en su enemigo, Michael Cohen, y en quien, de acuerdo con la defensa, no se puede confiar.

Cohen es un testigo crucial porque hizo el pago de $130,000 a Daniels y los reembolsos a Cohen son lo que los fiscales dicen que fueron falsamente registrados por Trump como gastos legales.

En sus alegatos finales, Blanche tachó a Cohen de mentiroso y dijo que se trata de una venganza personal contra su antiguo jefe.

Mientras Blanche intentaba restar credibilidad a Cohen, la defensa mostró a los miembros del jurado una diapositiva de PowerPoint que decía: “El caso gira en torno a Cohen”.

Blanche recordó repetidamente a los miembros del jurado las mentiras pasadas de Cohen, incluida su declaración de culpabilidad en 2018 por mentir al Congreso.

Y la defensa reprodujo para los jurados partes del podcast de Cohen en el que el abogado, ahora inhabilitado, dijo que ver al expresidente fichado por cargos criminales “me llena de placer”.

Por su parte, el fiscal Joshua Steinglass reconoció que Cohen es un testigo difícil, pero dijo que los fiscales no lo eligieron, Trump lo hizo, dijo Steinglass.

“El acusado eligió a Michael Cohen para ser su “fixer” (solucionador de problemas, en español) porque estaba dispuesto a mentir y engañar en nombre del acusado”, dijo Steinglass.

Además, dijo, hay “una montaña” de pruebas y testimonios corroborantes que conectan a Trump con el crimen.

“No se trata de si te agrada Michael Cohen. No se trata de si quieres hacer negocios con Michael Cohen. Se trata de si él tiene información útil y fiable que darte sobre lo que ocurrió en este caso, y la verdad es que él estaba en la mejor posición para decirlo", dijo.

2. La Fiscalía dice que el caso "se trata de una conspiración y un encubrimiento"

Steinglass utilizó su tiempo en los alegatos finales para reiterar a los miembros del jurado lo que la oficina del fiscal de distrito Alvin Bragg alega que es el centro del caso: un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016 evitando que la historia de Daniels saliera a la luz.

El caso “en su esencia, se trata de una conspiración y un encubrimiento”, dijo.

El propósito era “manipular y defraudar a los votantes”, dijo el fiscal adjunto.

Es imposible saber si el esfuerzo de Trump para “engañar a los votantes” marcó una diferencia en las elecciones de 2016, dijo Steinglass, pero eso no es algo que los fiscales tengan que probar.

El fiscal rechazó el argumento de la defensa de que el expresidente estaba tratando de proteger su reputación y su familia, no su campaña, ocultando historias embarazosas sobre su vida personal.

3. La cinta ‘Access Hollywood’, un “huracán de categoría 5”

Steinglass también centró su atención en la publicación de la cinta ‘Access Hollywood’ en octubre de 2016 y las consecuencias resultantes para la campaña del entonces candidato.

La cinta difundida por The Washington Post es una grabación del programa ‘Access Hollywood’ de 2005, en la que Trump se jactaba de manosear los genitales de mujeres sin su permiso.

Steinglass recordó a los miembros del jurado cómo Hope Hicks, entonces directora de comunicaciones de la campaña, testificó que la cobertura informativa de la cinta dejó fuera de los titulares a un huracán de categoría 4 que afectó varios estados.

El fiscal calificó la cinta de huracán de “categoría 5”.

“La cinta ‘Access Hollywood’ era capaz de costarle las elecciones, y él lo sabía”, dijo el fiscal adjunto.

Steinglass buscaba que los jurados entiendan el clima en el que se hizo el acuerdo para pagar a Stormy Daniels: justo después de que la filtración de la cinta ‘Access Hollywood’ hubiera “causado el pandemónium en la campaña de Trump”.

“Es fundamental apreciar esto”, dijo.

4. Una sesión inusualmente larga durante el juicio contra Trump

La sesión de este martes se extendió más allá de lo habitual en la corte de Manhattan, que normalmente termina a las 4:30 pm.

Los alegatos finales del fiscal adjunto se alargaron por casi cinco horas y, aunque la sesión tuvo varios recesos, cerca de las 7:00 pm comenzaba a percibirse el cansancio de los miembros del jurado que habían dicho que podrían estar en sesión hasta las 8:00 pm.

El mismo Steinglass bromeó varias veces sobre que su presentación ya había durado mucho.

En su última hora de alegatos, el fiscal mostró al jurado una cronología visual de los acontecimientos clave que comenzaba en 2015 y se extendía hasta 2018.

No solo mostró los acontecimientos de cada día, también desglosó los hechos hora por hora de algunas de las fechas importantes en el caso.

“Tras casi unas cinco horas de alegatos finales de Steinglass, la corte adquirió la sensación de una sala de espera en el aeropuerto cuando un vuelo se ha retrasado indefinidamente”, dijo Kayla Epstein, reportera de BBC.

Finalmente, el fiscal concluyó diciendo: "Por interés de la justicia y en nombre del pueblo del estado de Nueva York, les pido que declaren culpable al acusado. Gracias", dijo.

Al final de la sesión, el juez Juan M. Merchán dijo que se reuniría el miércoles en la mañana con el jurado para darle instrucciones sobre los procedimientos para las deliberaciones.

“Jurados, gracias de nuevo por su paciencia”, dijo Merchán.

Robert De Niro aparece por sorpresa en las afueras de la Corte

En el exterior de la corte en Nueva York se celebraron ruedas de prensa de los equipos de campaña del republicano Trump y el demócrata Joe Biden, que trataron de aprovechar la concentración de periodistas y cámaras para atacar a sus respectivos oponentes y anotarse puntos políticos.

Mientras la defensa presentaba su alegato final, la campaña de Biden desplegó fuera del tribunal al actor Robert De Niro y a un par de policías que defendieron el Capitolio de EEUU durante la insurrección del 6 de enero de 2021.

Fue un giro brusco para el equipo de Biden, que había ignorado en gran medida el juicio desde que comenzó hace seis semanas.

Ni De Niro ni los agentes se refirieron directamente al caso penal de Trump, pero tacharon al expresidente de amenaza para el país.

De Niro dijo a los periodistas que si Trump vuelve a la Casa Blanca, los estadounidenses pueden “despedirse de estas libertades que todos damos por sentadas”.

Mientras que los miembros del equipo de campaña de Trump realizaron su propia rueda de prensa en el mismo lugar. Jason Miller, asesor principal de la campaña de Trump, dijo a los periodistas que el acto de prensa de la campaña de Biden demuestra que el juicio es político.

“Después de meses de decir que la política no tenía nada que ver con este juicio, aparecieron e hicieron un acto de campaña de un día de juicio”, dijo Miller.

Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la campaña, dijo que el evento era “una concesión en toda regla de que este juicio es una caza de brujas que viene de arriba”.

