Cómo Trump y los republicanos salieron beneficiados de la alta participación en las elecciones de 2024 (al contrario de lo que se pensaba)

Las elecciones presidenciales de 2024 tuvieron una participación altísima, cercana a los niveles históricos de 2020. El resultado vino de desmentir la opinión política convencional de que los republicanos tienen dificultades para ganar las contiendas en las que vota mucha gente.

Según los datos electorales de AP, unos 153 millones de ciudadanos votaron en la elección entre el republicano Donald Trump, ahora presidente electo, y la demócrata Kamala Harris, vicepresidenta. Cuando finalice el escrutinio en los estados más lentos, estaremos incluso más cerca de los 158 millones de las elecciones presidenciales de 2020, que fueron las de mayor participación desde que las mujeres obtuvieron el derecho al voto hace más de un siglo.

"Trump es excelente para la participación electoral en ambos partidos", dijo Eitan Hersh, politólogo de la Universidad de Tufts.

La victoria del expresidente tanto en el Colegio Electoral como en el voto popular (en el escrutinio todavía sin terminar en la mañana de este lunes, Trump superaba a Harris por casi 2.7 millones de votos) también contradice la creencia en la política de que los demócratas, no los republicanos, se benefician de las elecciones con alta participación.

El propio Trump lo expresó en 2020 cuando advirtió que un proyecto de ley demócrata para ampliar el voto por correo conduciría a "niveles de votación que, si alguna vez se aceptara, nunca volvería a haber un republicano elegido en este país". Eso dijo cuando comenzó a sembrar teorías conspirativas sobre el uso del voto por correo durante la pandemia de coronavirus, que luego utilizó para afirmar falsamente que su derrota de 2020 se debió a un fraude.



Esa idea impulsó una ola de nuevas leyes que añadían regulaciones y revertían formas de votación en los estados controlados por el Partido Republicano y a una expansión del voto por correo en los liderados por los demócratas, ya que la batalla por la participación se convirtió en una parte central del debate político. Y aunque esas normas suelen tener un impacto minúsculo en la votación, dieron pie a acusaciones de supresión de votantes por parte de los demócratas y de fraude por parte de los republicanos.

“Es una historia muy vergonzosa para los defensores de ambos bandos, porque es obviamente errónea”, dijo Hersh.

Cómo la victoria de Trump con alta participación puede impactar en los cambios regulatorios

Aunque es probable que ambos partidos sigan luchando por la forma en que se llevan a cabo las elecciones, la victoria de Trump con una alta participación puede quitarle algo de urgencia a esa confrontación.

“Ahora creo que, si acabas de ganar el voto popular, esto se calmará”, dijo Patrick Ruffini, analista de datos y encuestador republicano que ha sostenido durante mucho tiempo que su partido puede tener éxito en una elección con una alta participación y un electorado diverso.

Los expertos señalan que la participación en los siete estados clave fue incluso mayor que en el resto del país.

“Esta fue una campaña en siete estados mucho más de lo que se ha sentido en elecciones anteriores”, dijo Ruffini.

Si bien el resto del país cambió significativamente con respecto a 2020, cuando el demócrata Joe Biden ganó el voto popular por 7 millones o 4.5 puntos porcentuales, el resultado en los estados clave fue más ajustado.

La historia de la participación también fue diferente, ya que disminuyó con respecto a 2020 en estados no competitivos como Illinois, que registró más de 500,000 votos menos que en las elecciones presidenciales, y Ohio, que reportó 300,000 menos.

Mientras tanto, el número de votos emitidos superó los de 2020 en los estados en disputa de Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, todos los cuales ganó Trump. La participación en Arizona fue casi igual a la de hace cuatro años.

Harris incluso igualó o superó los votos de Biden en Georgia, Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin, donde la participación ha eclipsado con creces la de las elecciones presidenciales de 2016, cuando 135.6 millones de votantes participaron en las elecciones que ganó Trump sobre la demócrata Hillary Clinton.

El problema para los demócratas es que Trump obtuvo mejores resultados en los estados en disputa que hace cuatro años.

La campaña de Harris movilizó votantes, pero no tantos como la de Trump

"La campaña de Harris hizo un buen trabajo al conseguir que los votantes que no habrían salido a votar salieran a votar", dijo Tom Bonier, analista de datos demócratas. “Ella logró que sus votantes salieran a votar. Trump logró que más votantes salieran a votar”.

Entre esas victorias de Trump en cuanto a participación electoral se encuentra Jasmine Pérez, de 26 años, que votó por primera vez por Trump en el estadio de los Raiders de Las Vegas.

"Soy cristiana y él realmente se alinea con muchos de mis valores como cristiana en Estados Unidos, y me gusta que promueva abiertamente el cristianismo en Estados Unidos", dijo Pérez.

Junto a ella estaba Diego Zubek, de 27 años, quien votó por Trump en 2016 pero no en 2020 porque pensó que ganaría fácilmente. Volvió a votar por el republicano este año.

"No iba a permitir que eso volviera a suceder", dijo Zubek.

Una parte clave de la estrategia del Partido Republicano fue llegar a votantes como Pérez y Zubek, alentando la votación anticipada y por correo después de que lo hubieran abandonado en gran medida en las últimas dos elecciones debido a las mentiras de Trump sobre el fraude electoral.

Los conservadores organizaron extensas operaciones de registro y movilización dirigidas a los votantes poco frecuentes, un grupo demográfico que muchos han creído durante mucho tiempo que no votaría por el Partido Republicano.

Más de la mitad de los votos se emitieron antes del día de las elecciones este año, según el seguimiento de AP del voto adelantado.

Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point Action, un grupo conservador que llevó a cabo una campaña para conseguir votos con más de 1,000 trabajadores en varios estados en disputa, citó a Stacey Abrams, ex candidata demócrata a gobernadora de Georgia, como una inspiración en el esfuerzo de su grupo.

El éxito de Abrams movilizando a los votantes negros y otros grupos en su estado natal ayudó a allanar el camino para la victoria de Biden en 2020 allí.

"Vimos que Trump tiene esta increíble reserva de conservadores de baja propensión que necesitaban un poco de persuasión", dijo Kolvet en una entrevista poco antes del día de las elecciones. "No creían que su voto importara, y su principal resistencia era que no entendían, realmente, cómo votar".

Kolvet reconoció que los conservadores creyeron durante mucho tiempo que una gran participación no los ayudaba, pero sostuvo que eso ha cambiado en la era Trump: "Nuestras ideas son más populares", dijo.