Lo que sabemos y lo que no sobre los debates presidenciales pactados por Biden y Trump

Video Los acuerdos de las campañas de Biden y Trump para los debates presidenciales: serán dos y sin público

Tras meses de dudas sobre si se celebrarían debates para las elecciones de noviembre, Joe Biden y Donald Trump han acordado participar en dos de ellos: uno en junio y otro en septiembre.

Eso después de que el presidente Biden retara a Trump con un video publicado en redes: "Dame un gusto, amigo. Estoy listo para hacerlo incluso dos veces. Fijemos las fechas, Donald. He oído que tienes libre los miércoles", dijo con ironía sobre los días que no hay sesión en la corte de Nueva York en la que Trump es juzgado desde hace un mes.

“Es un gran honor para mí aceptar el debate de CNN contra el corrupto Joe Biden”, publicó poco después Trump en su sitio Truth Social. “Del mismo modo, acepto el debate de ABC News contra el corrupto Joe el 10 de septiembre”, escribió Trump.

Biden respondió: “Trump dice que traerá su propio transporte” …“Yo también llevaré mi avión (presidencial). Pienso quedármelo otros cuatro años”, escribió Biden en X.

Ahora que los candidatos se pusieron de acuerdo en lo esencial, quedan algunos detalles por concretar, como el formato de los eventos y quién los moderará.

Esto es lo que sabemos hasta ahora:

Estas son las fechas en las que debatirán Trump y Biden

El primero, el 27 de junio en los estudios de la CNN en Atlanta, Georgia, que es un estado crítico para la contienda.

El segundo debate está programado para tener lugar el 10 de septiembre. Lo organiza ABC, que no publicó inicialmente el lugar.

¿Cómo será el formato del debate entre Biden y Trump?

Ambas cadenas televisivas han dado pocos detalles sobre los planes que tienen para organizar el evento. Inicialmente se supo que en el primer debate transmitido por CNN no habrá público presente.

“Para garantizar que los candidatos puedan aprovechar al máximo el tiempo asignado al debate, no habrá público presente”, dijo la CNN en un comunicado.

Los presentadores Jake Tapper y Dana Bash moderarán el debate, según la CNN.

Estas son las condiciones que impusieron Biden y Trump para debatir

El equipo de campaña de Biden puso algunas condiciones para el formato de los debates, una de ellas es que desde un inicio se pongan reglas estrictas, como mantener los micrófonos apagados fuera del tiempo asignado para hablar de cada candidato, para evitar que hablen unos sobre otros.

“Los debates deberían celebrarse en beneficio de los votantes estadounidenses, que los ven por televisión y en casa, y no como entretenimiento para una audiencia presencial con partidarios y donantes estridentes o perturbadores, que consumen el valioso tiempo del debate con ruidosos espectáculos de aprobación o abucheos”, escribió la presidenta de la campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon.

El equipo de Biden también argumentó que los candidatos de terceros partidos deberían ser excluidos.

“Los debates deberían ser uno a uno, permitiendo a los votantes comparar a los dos únicos candidatos con alguna posibilidad estadística de prevalecer en el Colegio Electoral”, escribió O'Malley Dillon, “no malgastando tiempo de debate en candidatos sin perspectivas de llegar a la presidencia”.



Trump también expresó sus preferencias. En una entrevista el miércoles por la mañana con el locutor de radio conservador Hugh Hewitt, estuvo de acuerdo en que los debates “deberían durar dos horas” y también dijo que preferiría que los hombres estuvieran de pie en lugar de sentados.

“Un podio de pie es importante”, dijo, añadiendo que cree que Biden querrá sentarse. También dijo que preferiría que los actos se dieran en lugares más grandes, ante un público en directo.

“Es más emocionante”, dijo.

¿Quiénes podrán debatir?

Para poder participar en el primer debate, los candidatos deben obtener al menos un 15% en cuatro encuestas nacionales de votantes registrados o votantes probables que cumplan los estándares de la CNN.

Aunque la ABC aún no ha detallado dónde tendrá lugar el debate, el formato o los moderadores, ha establecido el mismo umbral del 15% en las encuestas que la CNN.

Esta regla dejaría fuera al candidato independiente a la Casa Blanca, Robert F. Kennedy Jr., quien se quejó este miércoles de haber sido excluido del debate que sostendrán Biden y Trump.

Kennedy Jr., sin embargo, aseguró que cumplirá las condiciones para clasificarse para el debate, que consisten en haber llegado al 15 % en cuatro encuestas y que la candidatura esté aceptada en un mínimo de estados para poder ganar las elecciones.

Los debates entre Trump y Biden se llevarán a cabo en un momento crucial

Los debates presidenciales siempre se programan en un momento crítico en el calendario político, pero esta vez podrían ser especialmente importantes en un año en el que los votantes están decepcionados con sus opciones y han expresado su preocupación por la avanzada edad de los candidatos: Biden tiene 81 años y Trump 77.

También el primer debate tendrá lugar en un calendario político repleto de acontecimientos. Sucederá antes de que cualquiera de los candidatos se convierta en el candidato oficial de su partido en las convenciones de verano, previstas para el 15 de julio en el caso de los republicanos y el 19 de agosto en el de los demócratas.

El encuentro del 27 de junio se producirá tras la esperada conclusión del juicio penal de Trump en Nueva York, y tras los viajes de Biden a Francia e Italia a mediados de junio.

También está en el tintero la decisión final de la Corte Suprema que incluirá un fallo sobre si Trump es inmune a la persecución federal por su papel en la insurrección del Capitolio del 6 de enero.

Por si fuera poco, el primer debate también tendrá lugar antes del inicio previsto de dos juicios penales en costas opuestas para el hijo del presidente, Hunter Biden.

Mientras que el segundo debate tendría lugar antes de que la mayoría de los estados comiencen la votación anticipada, aunque algunas papeletas de voto en el extranjero y militares ya pueden estar en el correo.

¿Qué pasará ahora con los encuentros propuestos por la Comisión de Debates?

El acuerdo entre Biden y Trump deja al margen a la Comisión de Debates Presidenciales, el grupo no partidista que los ha organizado durante más de tres décadas.

Ambas campañas habían expresado desde hace tiempo su preocupación por el funcionamiento de la comisión: Trump la culpó de problemas con los micrófonos durante un debate en 2016 y la campaña de Biden calificó sus planes de “desfasados con respecto a los cambios en la estructura de las elecciones y los intereses de los votantes”.

Ambas partes se habían mostrado especialmente disconformes con las fechas anunciadas por la comisión, argumentando que los debates deberían celebrarse antes de que empiecen las votaciones.

En un comunicado, la comisión de debates señaló que había sido “creada en 1987 específicamente para garantizar que dichos debates se celebren de forma fiable y lleguen a la mayor audiencia posible de televisión, radio y streaming”.

“Nuestras sedes para 2024, todas ellas centros de enseñanza superior, están preparadas para albergar debates en las fechas elegidas para dar cabida a los votantes anticipados. Seguiremos estando preparados para ejecutar este plan”, dijo la comisión.

Hay posibilidades de que haya más debates entre Biden y Trump

Trump ha estado presionando para que se celebren más debates y más pronto, argumentando que los votantes deberían poder ver a los dos hombres enfrentarse mucho antes de que comience la votación anticipada en septiembre.

Incluso ha propuesto un debate a las puertas del tribunal de Manhattan, donde está siendo juzgado.

En un memorando dirigido el miércoles a la presidenta de la campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon, los asesores principales de la campaña de Trump, Chris LaCivita y Susie Wiles, retaron a Biden a aceptar al menos dos debates adicionales, sugiriendo que se celebrara uno cada mes, con actos en junio, julio, agosto y septiembre, además de un debate vicepresidencial.

“Las fechas adicionales permitirán a los votantes tener la máxima exposición a los antecedentes y visiones futuras de cada candidato”, escribieron.

Trump publicó más tarde en Truth Social que había aceptado un tercer debate, organizado por Fox.

