Video ¿Trump o Biden como presidente de EEUU? Esta es la respuesta de Putin

Alex Smirnov, el informante del FBI acusado de haber mentido sobre la relación del presidente Joe Biden y su hijo Hunter con la compañía energética de Ucrania Burisma, reconoció que la fuente de esa supuesta trama corrupta eran reportes de los servicios de inteligencia de Rusia.

El fiscal especial encargado de investigar las denuncias de corrupción contra los Biden, David Weiss, señaló en un documento presentado ante la Corte de Distrito de Nevada que Smirnov había confesado que sus denuncias venían de datos facilitados por espías rusos.

PUBLICIDAD

"La desinformación que está propagando no se limita a 2020. Está activamente difundiendo nuevas mentiras que podrían impactar en las elecciones después de que se reuniera con agentes de la inteligencia rusa en noviembre", señala Weiss.



Además, Smirnov contó a fiscalía que en esos encuentros de noviembre de 2023, la fuente le suministró información sobre operaciones militares rusas en un tercer país, no detallado.

Smirnov fue arrestado el pasado 14 de febrero en Nevada a su regreso de un vuelo internacional. Tenía previsto emprender dos días después un viaje de varios meses a distintos países en el que, según su propia descripción, iba a encontrarse con representantes de distintas agencias de inteligencia y de los gobiernos.

Uno de los contactos rusos de los que habló Smirnov fue descrito por él como el hijo de un ex alto cargo del Ejecutivo ruso, pero también como alguien que supuestamente controla dos grupos de gente encargados de tramar asesinatos en un tercer país, como un representante ruso en el extranjero y como alguien con vínculos con la inteligencia rusa.

Qué dijo Smirnov sobre los Biden

En su interrogatorio del 14 de febrero, Smirnov confesó que agentes asociados a la inteligencia rusa contribuyeron a la difusión de la historia sobre los Biden.

Smirnov había dicho a los agentes del FBI que el presidente y su hijo Hunter recibieron cinco millones de dólares cada uno por parte de la empresa Burisma entre 2015 y 2016, algo que no era verdad, según detalló la semana pasada la acusación presentada ante una corte en California.

El hombre alegó falsamente al FBI que unos empleados de Burisma le dijeron que contrataron a Hunter Biden porque los "protegería, a través de su padre, de todo tipo de problemas". El hijo del entonces vicepresidente se unió a la junta directiva de Burisma Holdings en 2014, y salió en 2019.

PUBLICIDAD

La semana pasada, fiscales federales presentaron la imputación de un gran jurado a Smirnov de dos cargos penales, uno por dar testimonios fraudulentos a un agente del gobierno y otro por f alsificación de documentos en una investigación federal. Al menos durante una década, el hombre había actuado como "fuente confidencial" en investigaciones criminales de esa agencia.

La imputación es un duro golpe a los esfuerzos de sacar adelante un 'impeachment' contra el presidente Biden de los republicanos de la Cámara de Representantes, que han usado las informaciones falsas de Smirnov como prueba.

De hecho, la acusación de que Hunter Biden usaba el nombre de su padre para obtener beneficios políticos ha sido eje de las alegaciones de corrupción contra el presidente y su familia, una narrativa impulsada por el expresidente Donald Trump.

Con información de EFE y AFP.

Mira también: