Cambiar Ciudad
Joe Biden

El informante del FBI que acusó de corrupción a los Biden confiesa que su fuente eran espías rusos

Alexander Smirnov, de nacionalidad estadounidense e israelí, fue detenido y acusado de mentir al FBI sobre los supuestos sobornos recibidos por Hunter Biden de la empresa ucraniana Burisma.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video ¿Trump o Biden como presidente de EEUU? Esta es la respuesta de Putin

Alex Smirnov, el informante del FBI acusado de haber mentido sobre la relación del presidente Joe Biden y su hijo Hunter con la compañía energética de Ucrania Burisma, reconoció que la fuente de esa supuesta trama corrupta eran reportes de los servicios de inteligencia de Rusia.

El fiscal especial encargado de investigar las denuncias de corrupción contra los Biden, David Weiss, señaló en un documento presentado ante la Corte de Distrito de Nevada que Smirnov había confesado que sus denuncias venían de datos facilitados por espías rusos.

PUBLICIDAD

"La desinformación que está propagando no se limita a 2020. Está activamente difundiendo nuevas mentiras que podrían impactar en las elecciones después de que se reuniera con agentes de la inteligencia rusa en noviembre", señala Weiss.

Notas Relacionadas

¿Biden o Trump? ¿Cuáles son los intereses de Rusia y China en las elecciones de EEUU?

¿Biden o Trump? ¿Cuáles son los intereses de Rusia y China en las elecciones de EEUU?

Elecciones en Estados Unidos 2024
9 min


Además, Smirnov contó a fiscalía que en esos encuentros de noviembre de 2023, la fuente le suministró información sobre operaciones militares rusas en un tercer país, no detallado.

Más sobre Joe Biden

La Casa Blanca de Trump se burla de Biden en una nueva galería para "honrar" a los presidentes
2 mins

La Casa Blanca de Trump se burla de Biden en una nueva galería para "honrar" a los presidentes

Política
Kamala Harris reconoce que fue "un error colosal" e "imprudente" permitir que Biden buscara la reelección
2 mins

Kamala Harris reconoce que fue "un error colosal" e "imprudente" permitir que Biden buscara la reelección

Política
El 'fantasma' de Jeffrey Epstein: a qué se debe la disputa entre Melania Trump y Hunter Biden
4 mins

El 'fantasma' de Jeffrey Epstein: a qué se debe la disputa entre Melania Trump y Hunter Biden

Política
FBI reabrirá investigaciones de la era de Joe Biden como la cocaína hallada en la Casa Blanca en 2023 por "posible corrupción pública"
3 mins

FBI reabrirá investigaciones de la era de Joe Biden como la cocaína hallada en la Casa Blanca en 2023 por "posible corrupción pública"

Política
El expresidente Joe Biden es diagnosticado con cáncer de próstata agresivo y con metástasis ósea
6 mins

El expresidente Joe Biden es diagnosticado con cáncer de próstata agresivo y con metástasis ósea

Política
La 'silla de ruedas secreta' y el declive de Joe Biden: 7 duras revelaciones del libro sobre su último año en la Casa Blanca
6 mins

La 'silla de ruedas secreta' y el declive de Joe Biden: 7 duras revelaciones del libro sobre su último año en la Casa Blanca

Política
Biden reaparece para acusar a Trump (sin nombrarlo) de hacer "daño" y "destrucción"
6 mins

Biden reaparece para acusar a Trump (sin nombrarlo) de hacer "daño" y "destrucción"

Política
Expresidente Biden regresa a primera línea política con un discurso en defensa de la Seguridad Social
3 mins

Expresidente Biden regresa a primera línea política con un discurso en defensa de la Seguridad Social

Política
Trump dice que son nulos los perdones de Biden a los representantes que investigaron el asalto al Capitolio porque los firmó con un dispositivo electrónico
3 mins

Trump dice que son nulos los perdones de Biden a los representantes que investigaron el asalto al Capitolio porque los firmó con un dispositivo electrónico

Política
Trump pide personalmente al Congreso dinero para sus deportaciones que, por ahora, no han sido masivas
5 mins

Trump pide personalmente al Congreso dinero para sus deportaciones que, por ahora, no han sido masivas

Política

Smirnov fue arrestado el pasado 14 de febrero en Nevada a su regreso de un vuelo internacional. Tenía previsto emprender dos días después un viaje de varios meses a distintos países en el que, según su propia descripción, iba a encontrarse con representantes de distintas agencias de inteligencia y de los gobiernos.

Uno de los contactos rusos de los que habló Smirnov fue descrito por él como el hijo de un ex alto cargo del Ejecutivo ruso, pero también como alguien que supuestamente controla dos grupos de gente encargados de tramar asesinatos en un tercer país, como un representante ruso en el extranjero y como alguien con vínculos con la inteligencia rusa.

Qué dijo Smirnov sobre los Biden

En su interrogatorio del 14 de febrero, Smirnov confesó que agentes asociados a la inteligencia rusa contribuyeron a la difusión de la historia sobre los Biden.

Smirnov había dicho a los agentes del FBI que el presidente y su hijo Hunter recibieron cinco millones de dólares cada uno por parte de la empresa Burisma entre 2015 y 2016, algo que no era verdad, según detalló la semana pasada la acusación presentada ante una corte en California.

El hombre alegó falsamente al FBI que unos empleados de Burisma le dijeron que contrataron a Hunter Biden porque los "protegería, a través de su padre, de todo tipo de problemas". El hijo del entonces vicepresidente se unió a la junta directiva de Burisma Holdings en 2014, y salió en 2019.

PUBLICIDAD

La semana pasada, fiscales federales presentaron la imputación de un gran jurado a Smirnov de dos cargos penales, uno por dar testimonios fraudulentos a un agente del gobierno y otro por f alsificación de documentos en una investigación federal. Al menos durante una década, el hombre había actuado como "fuente confidencial" en investigaciones criminales de esa agencia.

La imputación es un duro golpe a los esfuerzos de sacar adelante un 'impeachment' contra el presidente Biden de los republicanos de la Cámara de Representantes, que han usado las informaciones falsas de Smirnov como prueba.

De hecho, la acusación de que Hunter Biden usaba el nombre de su padre para obtener beneficios políticos ha sido eje de las alegaciones de corrupción contra el presidente y su familia, una narrativa impulsada por el expresidente Donald Trump.

Con información de EFE y AFP.

Mira también:

Video Los incidentes a los que sobrevivió Alexey Navalny antes de morir en una cárcel rusa
Relacionados:
Joe BidenFBIHunter BidenUcrania (pais)Estados Unidos de AméricaCorrupciónCámara de RepresentantesDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD