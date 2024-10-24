El misterioso “monumento” colocado en Washington DC para “honrar” el violento asalto al Capitolio

Video Mike Pence habla sobre el asalto al Capitolio: Trump “decidió ser parte del problema”

Un “monumento” fue colocado de forma misteriosa frente al Capitolio en Washington para “honrar” a quienes participaron en la insurrección ocurrida el 6 de enero de 2021, que dejó varios muertos y heridos.

El objeto colocado a unos metros de la sede del Congreso tiene la forma de un escritorio con otra figura de excremento junto a una placa con el nombre de la legisladora demócrata Nancy Pelosi, quien ha denunciado de forma reiterada la actuación del entonces presidente Donald Trump por haber incitado a la turba violenta.

Una placa colocada en la base del “monumento” dice que la figura tiene como fin rendir “homenaje” a los “valientes hombres y mujeres que irrumpieron en el Capitolio” en enero de 2021 “para saquear, orinar y defecar en esos sagrados pasillos con el fin de anular una elección”.

Un misterioso "monumento" fue colocado frente al Capitolio para "honrar" a la turba violenta que tomó por asalto el Congreso en enero de 2021 para frenar la certificación de la victoria de Joe Biden. (Foto: Jen Bendery para HuffPost) Imagen Jen Bendery para HuffPost.

El texto agrega que Trump “celebra” a los “héroes” del 6 dinero como “patriotas increíbles” y “guerreros”. No está claro quién colocó el “monumento”.

“Este monumento es un testimonio de su atrevido sacrificio y su legado duradero”.

Las críticas contra Trump por incitar el asalto al Capitolio, que dejó muertos y heridos

Desde que ocurrió la insurrección, el expresidente Trump ha enfrentado críticas e investigaciones criminales por su actuación antes y después del asalto al Capitolio.

Por ejemplo, el fiscal especial Jack Smith ha sostenido que Trump “recurrió a delitos” para intentar revertir los resultados electorales que le dieron la victoria al demócrata Joe Biden en noviembre de 2020.

En una sección de la acusación de Smith contra Trump divulgada recientemente, el fiscal sostiene que Trump se decidió a observar las redes sociales y Fox News mientras la turba violenta incitada por él asaltaba el Capitolio para frenar la certificación de los resultados.

De acuerdo con el fiscal, un colaborador alertó a Trump que su vicepresidente, Mike Pence, había sido trasladado a un sitio seguro mientras la turba violenta de simpatizantes de Trump irrumpía en la sede del Congreso.

Según el documento, Trump respondió al colaborador: “¿y qué?”

Luego de la insurrección, Pence también criticó la respuesta de Trump frente al riesgo en el que estuvieron él y el Congreso entero por las acciones de la turba violenta compuesta por simpatizantes del republicano.

La legisladora demócrata Pelosi, quien en ese momento se desempeñaba como líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, ha acusado en repetidas ocasiones de haber puesto en peligro a los legisladores que buscaban llevar a cabo el proceso de certificación de votos.

Pelosi y otros líderes demócratas han sido insistentes en señalar que Trump actuó de forma irresponsable al no haber enviado refuerzos para proteger la seguridad de los legisladores.

La legisladora también narró después de la insurrección cómo su equipo de colaboradores tuvo que resguardarse debajo de escritorios y mesas mientras algunos manifestantes buscaban a Pelosi para presuntamente hacerle daño.

Un reporte bipartidista del Senado difundido en 2022 determinó que al menos siete personas murieron como resultado del violento asalto al Capitolio.

El Departamento de Justicia ha abierto múltiples investigaciones en contra de cientos de personas acusadas de haber irrumpido de forma violenta en el Capitolio. Trump, sin embargo, ha dicho que de ganar otra vez la presidencia otorgaría indultos presidenciales a una "porción grande" de quienes tomaron por asalto la sede del Congreso.

Trump actualmente enfrenta acusaciones criminales por sus esfuerzos para revertir su derrota en noviembre de 2020. Múltiples jueces federales echaron abajo las demandas impulsadas por él y sus seguidores alegando - sin evidencia- un supuesto fraude electoral.

Las versiones del supuesto fraude fueron rechazadas por los jueces y también por los propios funcionarios de la administración de Trump, como el entonces fiscal general William Barr.

Pese a la violencia del asalto al Capitolio y el saldo mortal de la insurrección, Trump se ha referido de forma positiva sobre quienes participaron en los hechos violentos con el fin de frenar el resultado de los comicios de 2020.

