Bernie Moreno, el colombiano exvendedor de autos -y trumpista- que será el primer latino en llegar al Senado por Ohio

Video Bernie Moreno, el colombiano que le quitó a los demócratas el escaño por Ohio en el Senado de EEUU

Bernie Moreno, un republicano de origen colombiano exvendedor de autos , se convertirá en el primer latino en llegar al Senado por Ohio, desbancando a un demócrata que iba por un cuarto mandato.

La victoria de Moreno, respaldado por Donald Trump, representó un duro golpe al Partido Demócrata al derrotar a Sherrod Brown, quien ocupaba el cargo desde 2007.

Hasta este martes, los republicanos habían logrado una mayoría de 52 asientos en la Cámara Alta, de 100.

Las raíces colombianas del republicano Moreno, el ex vendedor de autos que promueve la tecnología blockchain

Moreno nació en Bogotá, Colombia, el 14 de febrero de 1967 y a los cinco años se mudó con su familia a Fort Lauderdale, Florida, donde creció.

De acuerdo con la autobiografía publicada en su página oficial, se convirtió en ciudadano estadounidense a los 18 años y en 2005 compró su primer concesionario de automóviles. Posteriormente vendió la mayor parte de sus negocios para dedicarse a la política, según su página web.

Antes de iniciar su campaña al Senado, Moreno enfrentó demandas por "robo de salarios" interpuestas por extrabajadores de sus negocios de venta de vehículos. Moreno perdió esos casos y posteriormente logró acuerdos de reparación con más de una docena de extrabajadores que lo acusaron de la misma práctica.

El hermano de Moreno, Luis Alberto Moreno, fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se desempeñó como diplomático en Estados Unidos.

Según su autobiografía, en 2016 Moreno comenzó a involucrarse en la utilización del blockchain, la tecnología que está detrás del bitcoin y otras criptomonedas.

El blockchain funciona como una base de datos de transacciones que se almacena y publica a través de distintos ordenadores.

Durante las campañas, Trump dijo que, de ganar la presidencia, convertiría a Estados Unidos en la “capital de las criptomonedas”.

Sin embargo, los críticos de las monedas digitales sostienen que las criptomonedas son utilizadas ampliamente por criminales que buscan esconder sus activos.

Moreno gana su escaño en las campañas más caras de EEUU

Con un gasto que alcanzó los 500 millones de dólares, la de Ohio fue la carrera por el Senado más cara de este año y quizá en la historia de Estados Unidos.

Como Moreno y sus aliados republicanos gastaron consistentemente más que los demócratas durante la carrera, socavaron significativamente los índices de favorabilidad de Brown entre los votantes de Ohio.

Ese gasto fue en gran parte el responsable de haber borrado una ventaja que Brown había disfrutado en las encuestas durante la mayor parte de la campaña y privándolo de un cuarto mandato.

Moreno ganó en el estado de tendencia republicana con una campaña que presentó a Brown como “demasiado liberal para Ohio”, bombardeando los medios tradicionales y digitales con afirmaciones a veces engañosas y en ocasiones falsas sobre los votos de Brown relacionados con la inmigración y los atletas transgénero.

Moreno también logró vincular a Brown, quien buscaba un cuarto periodo en el Senado, con el presidente Joe Biden y su vicepresidenta, la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, en materia de seguridad fronteriza.

Durante un discurso de aceptación en Cleveland, Moreno se comprometió a servir a todos los habitantes de Ohio y trabajar para ganarse a quienes votaron en su contra.

“Hablamos de querer una ola roja. Creo que lo que tenemos esta noche es una ola roja, blanca y azul”, dijo.

“Porque lo que necesitamos en Estados Unidos de América son líderes en Washington, D.C., que realmente antepongan los intereses de los ciudadanos estadounidenses a todo lo demás”, expresó.

“Estamos cansados de que nos traten como ciudadanos de segunda clase en nuestro propio país. Estamos cansados de líderes que piensan que somos basura y estamos cansados de que nos traten como basura”.

Asociación Nacional del Rifle y grupos de derecha celebran triunfo de Moreno

Su victoria fue elogiada por la Asociación Nacional del Rifle y Ohio Right to Life, que apoyaron su campaña.

La derrota de Brown marcó otra victoria para un candidato respaldado por el ex presidente, cuyo respaldo en el estado llevó al autor de “Hillbilly Elegy”, JD Vance, a la política y lo convirtió en su compañero de fórmula para la vicepresidencia.



Trump apareció en anuncios de Moreno en los últimos días de campaña, y el candidato le agradeció el martes y lo elogió como el mejor presidente de su generación.

"Gracias por los sacrificios que has hecho por este país", dijo Moreno, dirigiéndose a Trump. “Este país tiene una deuda de gratitud con Donald Trump. Y el senador JD Vance: Ohio te ama, hombre, Ohio te ama. Te amo."

Alrededor de 4 de cada 10 votantes en las elecciones al Senado de Ohio dijeron que el control del partido en la cámara fue el factor más importante en su voto, mientras que alrededor de la mitad dijo que era un factor importante, según AP VoteCast, una encuesta amplia de más de 3,700 votantes en el estado.

Los votantes a favor de Brown tenían tantas probabilidades de decir esto como los votantes a favor de Moreno.

Brown, de 71 años, uno de los políticos más conocidos y con más años de servicio en Ohio, había tratado de atraer a los votantes cruzados de Trump enfatizando su trabajo con presidentes de ambos partidos.

También intentó cortejar a independientes y demócratas promoviendo sus esfuerzos para impulsar a los trabajadores de clase media.

El martes por la noche dijo a sus seguidores que sus creencias en la dignidad del trabajo y el poder de las personas sobre los intereses especiales de las corporaciones nunca cambiarán.

" Esto es una decepción, pero no es un fracaso", dijo Brown. “Nunca estará mal luchar por los sindicatos, nunca estará mal luchar por la libertad de las mujeres para tomar sus decisiones en materia de atención médica, seguramente nunca estará mal luchar por los derechos civiles y los derechos humanos. Esta noche estoy triste, pero nunca me rendiré y Connie tampoco”.

Su esposa, la periodista ganadora del premio Pulitzer Connie Schultz, afirmó: “De ninguna manera”.

Brown y sus aliados aprovecharon un video de un teléfono celular que apareció al final de la campaña y que mostraba a Moreno criticando a las mujeres de los suburbios que basan sus votos en el derecho al aborto.

El senador saliente utilizó el video para presentar al republicano como fuera de sintonía con el 57% de los habitantes de Ohio que apoyaron una enmienda de 2023 que consagraba el acceso al aborto en la constitución del estado.

Pero el aborto, el tema en el que los demócratas habían confiado para ayudarles a ganar el martes, en última instancia no pareció ser el factor determinante.

Las esperanzas de victoria de los republicanos dependían del fuerte giro hacia la derecha del otrora estado líder en las últimas elecciones y de una fuerte ventaja financiera.

Cuatro de cada 10 votantes de Ohio dijeron que la economía y el empleo son los principales problemas que enfrenta el país, según los 110,000 votantes encuestados por AP VoteCast, que incluyó a más de 3,700 votantes en Ohio.

Aproximadamente 2 de cada 10 votantes de Ohio dijeron que la inmigración es el tema más apremiante, mientras que sólo 1 de cada 10 mencionó el aborto.

Aun así, el grupo defensor del derecho al aborto Reproductive Freedom for All agradeció a Brown por respaldar la causa, tanto durante la campaña como en el Senado.

" Aunque esperábamos otro resultado, estamos orgullosos de habernos movilizado a su lado en esta carrera", dijo el presidente y director ejecutivo Mini Timmaraju en un comunicado. "Sabemos que Bernie Moreno es una amenaza urgente para el derecho y el acceso al aborto, y no dejaremos de responsabilizarlo por ello".

También el martes, los tres demócratas que se postulaban para la Corte Suprema de Ohio –un ámbito donde el partido había experimentado raros éxitos a nivel estatal en las últimas elecciones– perdieron sus elecciones.

La nueva mayoría del tribunal será de 6 a 1 a favor de los republicanos.

Con información de The Associated Press.

