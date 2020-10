"Voten por Joe Biden": el duro mensaje de la hija de Rudy Giuliani, el abogado de Trump

En una columna titulada "Rudy Giuliani es mi padre. Por favor, todos, voten por Joe Biden y Kamala Harris" , la hija del abogado de presidente mencionó las grandes distancias que la separan de las concepciones de su padre. "Somos 'multiversos' separados, políticamente y de otro modo. He pasado toda una vida forjando una identidad en las artes separada de mi apellido, por lo que declararme públicamente como 'Giuliani' parece contradictorio, pero me he dado cuenta de que ninguno de nosotros puede permitirse el lujo de estar en silencio en este momento".

"Cuando era niña, vi de primera mano el tipo de política cruel y egoísta que ahora Donald Trump aplica a nuestro país. Me daban ganas de correr lo más lejos posible de ellos. Pero créanme cuando les digo: Huir no resuelve el problema. Tenemos que pararnos y luchar. La única forma de acabar con esta pesadilla es votando. Hay esperanza en el horizonte, pero solo la alcanzaremos si elegimos a Joe Biden y Kamala Harris", escribió la joven.

"Me sentí importante al decir lo que pensaba y me alegro de que al menos logremos comunicarnos. Pero el abismo fue doloroso, no obstante, y se ha vuelto exponencialmente mayor en la era de Trump con un tribalismo partidista que golpea el pecho. Imagino que muchos estadounidenses pueden identificarse con el sentimiento de impotencia que este ciclo de confrontación ha creado en mí, pero no estamos indefensos. Puede que no pueda hacer que mi padre cambie de opinión, pero juntos podemos sacar a esta administración tóxica del poder", insistió la hija del abogado y exalcalde de Nueva York.