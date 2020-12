Fiscales investigaron un supuesto esquema de sobornos a la Casa Blanca para la compra de perdones presidenciales

Los documentos muestran que los fiscales estaban examinando si dos personas se acercaron a altos funcionarios de la Casa Blanca como cabilderos no registrados, ofreciendo canalizar el dinero como donaciones políticas a cambio de perdón o la conmutación de la pena a un acusado aparentemente en custodia de la Oficina Federal de Prisiones, aunque no estaba claro a dónde se debía enviar el dinero, indicó el diario The New York Times.