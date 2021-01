Furioso por el segundo 'impeachment', Trump ordena detener el pago de honorarios a Giuliani, según reportes

Enfado con Pence y, sobre todo, con McCarthy



Otro ex funcionario de alto nivel de la administración, que ha sido informado sobre algunas de las recientes conversaciones privadas del presidente, afirmó que Trump ha expresado su enojo no solo con el vicepresidente Mike Pence, quien no se prestó a la maniobra inconstitucional de desconocer el resultado del Colegio Electoral, y algunos de sus ayudantes, sino también con los defensores de los medios de comunicación que lo han abandonado durante mucho tiempo, incluyendo la columnista del Wall Street Journal Kimberley Strassel, y otros que él cree que no lo han defendido ferozmente, incluyendo la presentadora del Canal Fox News Laura Ingraham.