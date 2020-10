Trump critica a Biden por su presunta agenda 'Made in China' pero sus impuestos revelan que tiene una cuenta bancaria en ese país

El presidente Donald Trump, que ha protagonizado una dura guerra comercial con China durante su mandato y ha convertido a la nación asiática en el enemigo a quien culpar de los problemas económicos de EEUU o de la pandemia de coronavirus , posee, sin embargo, una cuenta bancaria en China , según reveló una investigación sobre los negocios e impuestos del mandatario, publicada este miércoles en el diario The New York Times .

Mientras critica a Biden, diciendo que su agenda es 'Made in China' y tratando de asociar al demócrata como "débil" ante Pekín mientras él se muestra como salvador de los negocios y productores estadounidenses, los impuestos de Trump revelaron que China es una de las tres únicas naciones extranjeras, además de Reino Unido e Irlanda, en las que la empresa Trump mantiene una cuenta bancaria , según el análisis de los registros fiscales del presidente.

El candidato demócrata Joe Biden ha hecho públicos sus impuestos y declaraciones sobre la renta, en los cuales no se muestran ingresos ni negocios propios en China.

Si bien en China no ha tenido éxito en sus pretenciones comerciales en ese país al que tanto critica, el mandatario ha tenido más suerte con ricos compradores chinos que han adquirido sus propiedades en otros países. Por ejemplo, sus hoteles y torres en Las Vegas y en Vancouver, Canadá, han tenido numerosos compradores de ese país que, en al menos un caso, llamaron la atención de la Oficina Federal de Investigaciones, según The New York Times.