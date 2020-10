Se complica la campaña de Trump tras dar positivo por coronavirus a poco más de un mes para las elecciones

“Esta noche, @FLOTUS y yo dimos positivo al covid-19”, tuiteó el presidente poco antes de la 01:00 am. “Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Saldremos de esto JUNTOS!", escribió.

Según el diario The New York Times, asistentes del presidente no dijeron si estaba experimentando síntomas, pero la gente en la Casa Blanca lo notó ronco el jueves, aunque esto podría deberse a la cantidad de mítines de campaña que ha estado desarrollando recientemente y a su manera de hablar.