7 claves: el primer debate entre Trump y Biden deja caos, un ambiguo mensaje al supremacismo y un golpe bajo

Donald Trump y Joe Biden se enfrentaron en el primer debate presidencial en Cleveland, Ohio, un careo que resultó caótico, dominado por interrupciones -principalmente de parte del presidente- y por momento, agresiones.

El presidente, según el propio moderador de la noche el periodista de Fox News Chris Wallace, fue el candidato que recurrió más a interrumpir a su oponente y debió ser 'puesto en su lugar' por el presentador en al menos dos ocasiones, aunque al final el periodista no logró imponer el orden.

La pandemia de coronavirus y Obamacare fueron dos de los temas que más abarcaron la noche mientras que la comedida conducta de Biden, frente a un agresivo Trump, fue destacada, sobre todo por quienes temían que el exvicepresidente tuviera alguna de las explosiones que ha mostrado en ocasiones en confrontaciones con adversarios.

Estas son las claves de esta primera caótica noche de debate presidencial:

1- Interrupciones y caos

Trump fue el más agresivo de los dos y fue el que más interrumpió. Desde que comenzó el cara a cara, el republicano intentó que Biden no terminara respuesta alguna.

Varios comentarios en Twitter cuestionaron al moderador Chris Wallace que en los primeros casi 40 minutos de un debate que se emitió sin cortes, no frenó a Trump.

"Oh Dios mío. Chris Wallace ha perdido totalmente el control de esto. Está permitiendo que Trump se comporte como un matón en el patio de la escuela, sin respetar por completo a los millones de estadounidenses que sintonizaron con la esperanza de ver un debate de ideas y un plan para hacer avanzar a Estados Unidos", comentó la analista republicana Ana Navarro.



Wallace frenó el debate cuando llevaban cerca de una hora porque llegó un punto en el que no se entendía buena parte del diálogo.

"Señores, no quiero gritar, pero tengo que gritar si ustedes gritan", dijo Wallace para luego explicarles nuevamente las reglas a ambos candidatos, que tenían "dos minutos" para responder y que luego seguiría su oponente.

El regaño de Wallace tuvo especial foco en Trump por haber sido el que "más" interrumpió durante el debate. "Creo que estaría mejor este debate si ambos pueden hablar sin interrupciones", dijo Wallace que, justamente, fue interrumpido por Trump tratando de acusar a Biden: "Él también", dijo presidente señalando a su oponente.

"Francamente, usted interrumpe más", le remató Wallace a Trump.

2- El desempeño de Biden

"¿Quieres callarte, hombre?", le soltó Biden al presidente, la oración que tal vez mejor reflejó el tono agrio que caracterizó la hora y media de debate. Biden logró conectar varios golpes certeros a lo largo del careo sin mostrarse alterado ni incurrir en las frecuentes interrupciones que caracterizaron el desempeño de Trump.

La campaña de Trump intenta presentar a Biden como un hombre senil, luego de que varios otras estrategias de ataque no funcionaran como esperaban.

Pero Biden se mostró seguro frente a las agresiones. Y pese a que tartamudeó en varias ocasiones (Biden era tartamudo de niño) y olvidó una de las preguntas que le había formulado el moderador luego de una agresiva y larga interrupción de Trump, Biden le endilgó calificativos varios como “mentiroso” o “payaso”, y comentarios displicentes como que “has sido el peor presidente” y “no sabes de lo que hablas”.

Biden también fue asertivo al criticar a Trump por querer derogar Obamacare sin haber nunca hecho pública una nueva propuesta para un sistema de salud, además de que no haya difundido sus declaraciones de impuestos.

3- Trump evitó condenar el supremacismo blanco

Trump evitó responder si estaba dispuesto a condenar el supremacismo blanco. En cambio dijo que el origen de la violencia que ha sacudido varias ciudades estadounidenses durante los últimos meses es antifa, un conglomerado de grupos de izquierda.

"Sí, seguro. Estoy dispuesto a hacer eso", respondió Trump a la pregunta de Wallace sobre si estaba dispuesto a condenar el supremacismo blanco.

Pero pronto, sin hacer una condena directa, continuó: "Pero diría que casi todo lo que he visto viene de la izquierda, no de la derecha... Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Quiero ver paz. ¿Cómo los quieres llamar? Dame un nombre. ¿A quién debo condenar?", continuó Trump.

Chris Wallace le dio nombres: "Los supremacistas blancos, los Proud Boys", en referncia a un grupo de ultraderecha surgido en los últimos años que ha protagonizado varios hechos violentos y que apoya al presidente Trump.

Trump replicó con una frase ambigua que no resultó ser una condena a estos grupos violentos: "Proud Boys, retrocedan y manténganse en reserva (Stand back and stand by, en inglés)".

Varios reportes señalaron que esos grupos hasta celebraron las palabras de Trump.

La respuesta de Trump se alinea con el polémico comentario que "había gente buena a ambos lados" horas después de que supremacistas blancos provocaran disturbios que costaron la vida de una mujer en 2017 en la Charlottesville, Virginia.

4- ¿El golpe más bajo del debate? Quizás este:



Luego de haber sido frenado por el moderador, Trump bajó por algunos minutos la intensidad de sus agresiones. Pero pronto retomó su tono con un momento que puede haber sido el maás bajo del debate al atacar a Biden con acusaciones contra su hijo, Hunter.

Trump trató de reavivar afirmaciones infundadas que alegan que el exvicepresidente actuó de modo corrupto para no perjudicar la posición de su hijo en el directorio de una compañía de energía en Ucrania. Las acusaciones que hace Trump fueron refutadas por investigaciones. Incluso, días atrás, los republicanos en el Senado anunciaron que no encontraron nada nuevo en una pesquisa que habían lanzado e indicaron lo que ya se sabía: qué no se "veía bien" que Hunter trabajara en ese puesto. Pero eso no necesariamente implicó que se trate de un acto corrupto.

"Esto no se trata de mi familia", respondió Biden. "No se trata de mi familia o de su familia (Trump), se trata de su familia, el pueblo estadounidense", dijo Biden hablándoles a la audiencia.



Minutos más tarde, cuando hablaban de los veteranos de guerra, Biden habló del otro de sus hijos, Beau, quien murió de cáncer cerebral años atrás. "Cuando tu hablas de los veteranos... no son perdedores. Mi hijo fue a Irak... él no fue un perdedor".

Trump replicó en un insensible ataque: "¿Estás hablando de Hunter? No sé sobre Beau... pero Hunter fue expulsado del ejército deshonrado por uso de cocaína y no tuvo trabajo hasta que tú te volviste vicepresidente... entonces él hizo una fortuna en Ucrania, en China..."

Biden lo cortó: "Mi hijo, como mucha gente, tuvo un problema de drogas, se vio abrumado, trabajó para superarlo... y estoy orgulloso de él".

5- Los impuestos de Donald Trump

Trump ofreció una respuesta contradictoria cuando el moderador le consultó si era cierto que había pagado solamente $750 en impuestos correspondientes a 2016 y 2017, tal como reportó recientemente el diario The New York Times.

Primero dijo que ha pagado millones de dólares en impuestos y que pronto difundirá sus declaraciones de impuestos. Trump es el primer mandatario en la historia moderna de Estados Unidos que no ha difundido sus impuestos.



Acto seguido explicó que como cualquier otro empresario, antes de ocupar la Casa Blanca estudiaba las leyes fiscales para

contribuir la menor cantidad posible.

"A menos que seas estúpido, revisas las leyes. Así es como es", se justificó Trump.

5- Obamacare y pandemia

Biden aprovechó una pregunta sobre la próxima integrante de la Corte Suprema para abordar un tema que le permitió a los demócratas obtener la mayoría de la Cámara de Representantes en 2018: los intentos infructuosos del Partido Republicano por abolir la ley sobre atención médica asequible promulgada por el presidente Barack Obama.

El exvicepresidente reiteró su crítica a que el presidente haya nominado a Amy Coney Barrett a integrar el máximo tribunal, alegando que la jurista conservadora pondría en riesgo la legislación conocida como "Obamacare".

Una vez que logró cambiar el tema a la atención médica, Biden criticó a Trump por no haber presentado su propuesta propia de atención médica durante sus cuatro años de mandato.“¿Cuál es el plan Trump para la atención médica? No tienes ningún plan”, le increpó Biden.La atención médica y Obamacare fue tal vez el tema que más minutos acaparó de los 90 que duró el debate.

7- Los resultados de las elecciones

Trump dijo que rechazará el resultado de la elección si observa que una gran cantidad de papeletas han sido manipuladas y exhortó a sus seguidores a acudir en persona a los centros electorales y esperar pacientemente por los escrutinios.

"Espero que sea una elección justa. Si es una elección justa, estoy 100 por ciento a bordo. Pero si veo miles de papeletas que son manipuladas, no puedo aceptar eso", dijo Trump cuando el moderador Chris Wallace le preguntó si esperará una certificación independiente antes de declararse vencedor.

Trump ha estado agitando temores de supuestos fraudes en el voto por correo, un sistema que se ha usado durante mucho tiempo en Estados Unidos y en donde los casos de fraudes son marginales. Este año, el presidente ha comenzado una 'campaña' de descrédito a esa forma de emitir votos, que es especialmente importante en medio de una pandemia, cuando las personas están evitando los tumultos.

Bi den, por su parte, se dirigió a los estadounidenses para decirles que aún si Trump no reconoce una derrota, tendrá que salir de la presidencia. "Si él dice que no está seguro si aceptará el resultado de la elección, no importa porque si tenenos los votos, todo se acaba. Se irá. No puede seguir en el poder. Ocurrirá”, dijo Biden. “Solo voten, ustedes tienen el control para determinar cómo lucirá este país durante los próximos cuatro años”.