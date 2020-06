El joven estadounidense que murió baleado en México por un policía recibió un disparo en un ataque directo y frontal, dicen autoridades

“Se ha hablado de muchos móviles. En el parte de la policía se habla de que fue un accidente (...) pero nosotros no creemos eso”, aseguró el fiscal, quien confió en presentar al policía detenido ante el juez este viernes y acusarlo de homicidio.

El ayuntamiento de la localidad fue el primero en confirmar que la persona involucrada en los hechos era un policía pero en un breve mensaje en su cuenta de Facebook informó que el oficial no actuó “de mala fe”.

Un miembro de la policía local, dijo a AP vía telefónica que la agresión se debió a que los jóvenes no se detuvieron en un puesto de control. No obstante, esto no parece convencer ni a la fiscalía ni a la familia de Martínez, un apasionado del fútbol nacido en Estados Unidos y criado entre los dos países.