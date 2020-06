“Mi hijo tenía un sueño”: acusan a policía mexicano de matar a tiros a un menor estadounidense en Oaxaca

Un nuevo caso de presunto abuso policial sacude a México cuando sigue abierta la herida por la cuestionada muerta de un albañil al día siguiente que lo arrestaron por no usar cubrebocas en Jalisco.

Por su parte, el ayuntamiento de Acatlán de Pérez Figueroa se pronunció sobre la muerte de Alexander en Facebook, subrayando que no se trató de “un hecho de mala fe”. Indicó que el policía que accionó su arma ya está bajo custodia de la Fiscalía “para que sea investigado”.

“Con profunda tristeza lamentamos los hechos ocurridos la noche de ayer (martes) ya que en todo momento la misión de la corporación (policía) es preservar la paz y tranquilidad y el estado de derecho de la comunidad. No siendo este un hecho de mala fe y pensando en dañar la comunidad”, señaló la alcaldía en un breve comunicado.

“¡Me han destruido!”

En un desgarrador video difundido en las redes sociales, la madre de Alexander relata lo ocurrido y pide justicia. “Una patrulla se le fue encima pensando que él iba con un arma, que no m$%#, mi hijo no usa arma (…) No querían ni levantarlo para darle los primeros auxilios. Nada, nada, nada”, exclamó enfurecida. “¡Me lo mataron!”, gritó la mujer.