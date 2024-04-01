Es falso que el eclipse de Sol del 8 de abril durará tres días o que generará un evento catastrófico

Autoridades recomiendan hacerse con alimentos y combustible ante la posible escasez que puede generar la llegada de miles de curiosos.

Es falso que el eclipse total de Sol que se podrá disfrutar en parte de Estados Unidos y México el próximo 8 de abril vaya a durar tres días, que ya uno había tenido esa duración en Egipto, que se prevé vaya a generar una catástrofe o que las fuerzas de seguridad de estos dos países se hayan puesto en alerta por algún peligro asociado al evento astronómico, como aseguran videos muy parecidos que fueron enviados a nuestro chatbot de WhatsApp y han sido también compartidos en Facebook y TikTok .

PUBLICIDAD

Tampoco es cierto que, como medidas ante una supuesta “catástrofe” asociada al evento, las autoridades de ambas naciones hayan pedido a la población que llene los tanques de gasolina de sus vehículos y que acumule comida para dos semanas, o que se vayan a cerrar escuelas.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:



Los videos analizados mezclan creaciones digitales de ciudades con imágenes reales donde se observa cómo se va la luz en edificios, clips de eclipses de Sol con infraestructuras en llamas. Nada de esto está relacionado con el fenómeno astronómico del 8 de abril.

PUBLICIDAD

En 48 estados de Estados Unidos, incluidas las áreas en las que se verá el eclipse total, la NASA informa que se podrá disfrutar de un eclipse parcial, cubriendo la Luna al Sol más o menos en función de la proximidad o a la distancia al recorrido de ese diámetro de 115 millas .

El eclipse recorrerá el territorio de Estados Unidos durante algo más de dos horas. Imagen NASA Scientific Visualization Studio.

Un eclipse perfectamente calculado

En elDetector nos pusimos en contacto vía email con expertos en astronomía que nos dijeron que los eclipses solares se estudian desde hace más de tres siglos gracias a que conocemos las órbitas de nuestro planeta, la Luna y nuestra estrella, el Sol, los tres implicados necesarios para que sucedan. Eso nos permite saber cuándo ocurrieron y ocurrirán, su duración y en dónde serán visibles en parte o en su totalidad en la Tierra.

Leslie Looney, profesor de astronomía en la Universidad de Illinois, explica que ese conocimiento “exacto” de las órbitas nos dicen que el eclipse total de Sol “durará algo más de cuatro minutos, dependiendo de lo cerca del centro de la totalidad [de la sombra] que te encuentres y de dónde estés situado”. En total, el eclipse recorrerá Estados Unidos durante más de dos horas .

En Texas, comenta, es donde el eclipse total se podrá disfrutar por más minutos, “y el tiempo disminuirá ligeramente a medida que la sombra se desplace hacia el norte”.

Estos eventos, añade, “no pueden ocurrir por mucho más de unos siete minutos” y asegura que “nunca ha habido un eclipse de tres días en Egipto ni en ningún otro lugar de la Tierra, ya que podemos predecir eclipses en el futuro, pero también en el pasado, basándonos en nuestro conocimiento de las órbitas”.

PUBLICIDAD

“Tres días de totalidad no pueden ocurrir”, sentencia Looney. No es la primera vez que en elDetector publicamos una verificación sobre un evento astronómico que, según las falsedades de la desinformación, supuestamente iba a generar “tres días de oscuridad”.

Tracy K.P. Gregg, profesora durante 25 años del Departamento de Ciencias Geológicas en la Universidad en Buffalo (Nueva York) , está de acuerdo con Looney y califica de “imposible” que un eclipse solar dure más de unos minutos. “Nunca”, asegura, “podría durar tres días”.

Gregg señala que el eclipse total del 8 de abril en Buffalo “durará 3 min y 46 s”, de las de 3:18 pm hasta las 3:22 pm, pero la Luna comenzará a tapar al Sol a las 2:05 pm y habrá pasado completamente por delante de él a las 4:32 pm.

Matthew Newby , profesor asistente de física en la Universidad de Temple, en Filadelfia, cuenta que la Luna “empezará a pasar por delante del Sol a las 2:08 pm, cubrirá un máximo del 90% del Sol a las 3:23 pm y terminará a las 4:35 pm”. Como Looney, indica que la duración de este tipo de eventos es “muy predecible” porque la órbita de la Luna “se conoce muy bien”.

Descarta también que haya existido o vaya a registrarse en un futuro un eclipse de tres días. “De principio a fin, los eclipses de Sol sólo duran unas horas, y aquellos que se encuentren directamente bajo la sombra de la Luna experimentarán unos minutos de ’totalidad’ como parte de ello”, señala.

Colegios cerrados por afluencia de curiosos

Los videos analizados aseguran que, ante la supuesta catástrofe que generaría el eclipse, las autoridades han llamado a los ciudadanos a llenar sus tanques de combustible y a comprar alimentos para dos semanas, además de que se cerrarán los colegios. También afirman que se van a desplegar unidades de la Guardia Nacional en Estados Unidos y que también habrá un refuerzo de la seguridad en México, pero en realidad son recomendaciones ante la previsible llegada de cientos de miles de personas a los lugares donde se podrá disfrutar del eclipse total por más tiempo, lo que puede generar problemas de abastecimiento, como informa Univision Noticias.

PUBLICIDAD

Decenas de escuelas en Texas, Indiana, Ohio, Nueva York, Pennsylvania y Vermont, estados que vivirán el eclipse total, han decidido que el lunes 8 de abril los centros educativos permanezcan cerrados para evitar los problemas de seguridad para los menores que pueden generar las grandes aglomeraciones de personas. También para evitar que los estudiantes vean el fenómeno sin la protección adecuada , pues como el evento ocurre en horario escolar pudieran observarlo sin supervisión. El mismo caso ocurre en México, donde las vacaciones de Semana Santa se alargarán en algunos de los estados hasta el 9 de abril , para facilitar que los niños puedan apreciarlo.

En cuanto a proveerse de alimentos y combustible, el caso es parecido. Localidades pequeñas pueden sufrir desabastecimiento por la afluencia de miles de turistas, por lo que las autoridades recomiendan llenar el tanque y contar con suficientes alimentos para evitar ese problema, como han informado los medios de comunicación desde hace semanas .

Son las mismas recomendaciones que la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, en inglés) dio en agosto de 2017 , cuando se vivió el último eclipse total de Sol que se pudo disfrutar en territorio estadounidense, y la misma NASA recoge estos consejos en la web en una página específica sobre el fenómeno del 8 de abril.

PUBLICIDAD

Ni la Guardia Nacional , ni el Departamento de Defensa o el Ejército han sido activados de forma preventiva ante una posible “catástrofe”, como sugieren los videos analizados. Tampoco en México . Sí hay casos en Estados Unidos, como zonas de Ohio y Oklahoma, donde, debido al esperado incremento de personas en el área, unidades de la Guardia Nacional y la Guardia Costera serán desplegadas para aumentar la seguridad y garantizar que el eclipse pueda ser disfrutado.

El profesor Looney describe la dimensión del evento: “Ver un eclipse solar total es una de las vistas más impresionantes del cielo, pero no ocurrirá nada catastrófico”. Y califica lo que se vivirá el 8 de abril en la zona del eclipse total como “los minutos más emocionantes de la astronomía”.

Desde Filadelfia, Newby también descarta que el eclipse sea peligroso más allá de que algunas personas que estén observándolo en una de las zonas de totalidad puedan sentirse “algo confundidas” por experimentar “algo parecido a la noche” cuando, por la hora del día, no toca.

A su colega Gregg, de la Universidad en Buffalo, lo que le preocupa es el tráfico de miles de coches en la carretera después del eclipse y no algún “acontecimiento catastrófico” asociado con el fenómeno. Aunque, dice, no cree que lo del tráfico cuente como situación de riesgo.

PUBLICIDAD

Añade que lo “más peligroso” que puede ocurrir es que, “aparte de que la gente se porte mal, mires el eclipse sin las gafas correspondientes y te puedas dañar los ojos”.

Consejos para observar el eclipse de forma segura

Antes que nada: no se puede mirar el Sol de forma directa ya que puede generar daños irrecuperables en la vista, como ya advertimos en una verificación de elDetector sobre un reto que consistía precisamente en mirar directamente a nuestra estrella.

La NASA recomienda tres formas seguras para observarlo: con unas gafas especiales, mediante aparatos ópticos (como un telescopio, binoculares o cámaras pero con un filtro solar) o utilizando un método indirecto.

Sobre las gafas, sirven siempre que sean especiales para observar este tipo de eventos. “Vendedores no verificados”, advierte, puedan tratar de sacar provecho de la escasez y ofrecer un producto diciendo que es seguro cuando no lo es. No valen los lentes convencionales de sol.

En cuanto a los telescopios, prismáticos o cámaras, indica que se debe colocar “un filtro solar seguro en la parte frontal del aparato, que proteja la óptica del intenso calor y la luz del Sol”. Recomienda acudir a un vendedor especializado en equipos astronómicos.

Finalmente, entre los métodos indirectos que aconseja para ver el eclipse de forma segura está fabricarse un proyector estenopeico o proyectar la luz solar a través de pequeños agujeros , por ejemplo, en una cartulina.

PUBLICIDAD

Radiografías.

Gafas de sol.

Cristales de vidrio oscuros.

CD ni disquetes.

Papel de aluminio.

Agua, como un espejo de proyección.

Conclusión

Es falso que el próximo eclipse total que se podrá disfrutar en parte de Estados Unidos y México durará tres días o que se prevé vaya a provocar algún evento catastrófico, como dicen en redes. Los expertos consultados por elDetector y la NASA cifran en algo más de cuatro minutos el tiempo máximo del eclipse total, en el que la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra en el recorrido del fenómeno a lo largo de parte del planeta. Los expertos descartan que el evento vaya a generar una situación catastrófica, más allá de los daños a la visión que puedan sufrir algunas personas que no usen las medidas de seguridad visual pertinentes para observar el eclipse. No es cierto que tanto en Estados Unidos como en México se haya alertado a la población para que compre alimentos para varios días y llene el tanque de combustible de sus vehículos, o que se vayan a cerrar las escuelas, por algún peligro derivado directamente del eclipse. Las medidas se relacionan con el previsible desabastecimiento en lugares que van a recibir a miles de curiosos y por los problemas de seguridad que eso puede generar para los estudiantes en actividad escolar. Tampoco es verdad que, salvo en algunos lugares y también para mejorar la seguridad de todos los observadores del eclipse en Estados Unidos, se haya activado a la Guardia Nacional o al Ejército en México. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.