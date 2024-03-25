Eclipse solar total de 2024: cómo se están preparando y por qué hay advertencias en las comunidades donde se podrá ver

Video ¡No te pierdas el eclipse solar! Míralo de forma segura con estas recomendaciones

Abastecerse de alimentos, imprimir direcciones y tener mucha paciencia: los pequeños pueblos y enclaves rurales a lo largo de la trayectoria del eclipse solar total del 8 de abril se están preparando para recibir a la gran cantidad de personas que planean viajar para vivir cómo el día se convierte en anochecer en América del Norte.

Los responsables de las áreas en donde se alcanzará la totalidad del eclipse, desde Texas hasta Maine, se han abastecido de combustible adicional y han instalado baños portátiles. Además, instaron a los residentes y visitantes a estar preparados. Es en parte por ello que la palabra warning o advertencia ha aumentado en las búsquedas sobre este eclipse solar en internet.

Algunos condados han emitido declaraciones de desastre para obtener apoyo adicional con la vigilancia y otros tipos de ayudas, similar a las que se reciben después de tormentas severas. En Oklahoma, por ejemplo, la Guardia Nacional será desplegada. Debido al intenso tráfico esperado y otras interrupciones, cientos de escuelas están cerrando o cambiando a clases online en estados como Texas, Indiana, Ohio, Nueva York, Pennsylvania y Vermont.

¿Por qué tantas advertencias?

No hay que mirar más allá del último eclipse solar total que vivió Estados Unidos en 2017 para comprender la preocupación, dijo Tom Traub, que forma parte del programa de embajadores de eclipses de la NASA.

Ese año, Traub viajó a Beatrice, Nebraska, una localidad de 12,000 habitantes donde se habían concentrado unas 40,000 para contemplar el eclipse.

“Había estaciones de servicio que se estaban quedando sin gasolina”, dijo Traub, quien también forma parte de la junta que administra el Observatorio Martz-Kohl cerca de Frewsburg, Nueva York. “Había restaurantes que se estaban quedando sin comida. Había baños llenos y cerrados”, explicó.

Esta vez, los principales lugares de visualización del fenómeno natural quieren evitar que se repita algo así. "Se están preparando para el peor de los casos", dijo. "Y esperemos que no ocurra", agregó.

Los celulares pueden no funcionar bien

En el centro de Texas, los funcionarios de emergencia del condado de Hays recomiendan una "bolsa de supervivencia para eclipses solares" equipada con artículos como un teléfono móvil y un cargador.

La bolsa, aconsejan las instrucciones, también debe contener una copia impresa de los mapas, direcciones, y una brújula: “¡Volvamos a la vieja escuela!”.

El recordatorio de llevar un teléfono completamente cargado, pero de esperar interrupciones en la señal está muy extendida en los lugares en donde habrá mejor visualización, que es en los que se espera más afluencia.

En 2017, los conductores que usaban sus teléfonos celulares para compartir fotos y navegar en medio del tráfico abrumaron las comunicaciones. “Anote los números de teléfono clave por si acaso", recomendó el Parque Histórico Nacional Lyndon B. Johnson, a unas 50 millas al este de Austin.

Abastecimiento de combustible y alimentos

No esperar hasta el último minuto para comprar alimentos es un consejo común de varios condados de Texas que han emitido declaraciones de desastre para poder obtener ayuda adicional con las multitudes.

Entre ellos se encuentra el condado de Kerr, ubicado a unas 65 millas al noroeste de San Antonio, en el corazón de Texas Hill Country, donde se espera que la población normal de 53,000 habitantes se duplique o triplique.

"Asegúrese de que sus vehículos tengan el tanque lleno, que tengan suficientes suministros de comestibles, que sus prescripciones médicas estén surtidas y que esté abastecido de provisiones para cualquier animal bajo su cuidado", dijo en una publicación en línea Rob Kelly, el principal funcionario del condado que firmó la declaración de desastre.

En Ohio, donde el gobernador Mike DeWine firmó una orden ejecutiva este mes para garantizar que el estado estuviera bien preparado, los funcionarios de manejo de emergencias están instando a los residentes a llenar sus tanques de gasolina o cargar completamente sus vehículos eléctricos antes de salir.

Traub sugiere que la gente trate el eclipse como una tormenta de nieve: "Abastécete, alístate y prepárate para apoltronarte".

En Serafin's Food Market en Erie, Pennsylvania, el propietario Dan Serafin está pidiendo leche, huevos, agua y baterías adicionales para prepararse. “Esto es una locura”, dijo.

Preparativos también por aire y agua

Incluso los aeropuertos regionales más pequeños se están preparando. En Cape Girardeau, Missouri, se está transportando combustible adicional, dijo la directora del aeropuerto, Katrina Amos.

El aeropuerto fue tomado por sorpresa en 2017, cuando la ciudad de alrededor de 40,000 habitantes a lo largo del río Mississippi también se encontraba en el camino de la totalidad del eclipse. Ese día aterrizaron entre 40 y 50 aviones más. "No esperábamos esto", dijo Amos.

Este año, se han inscrito voluntarios para ayudar a estacionar todos los aviones adicionales que se esperan.

Por otra parte, la Guardia Costera tendrá barcos patrullando en el lago Erie, ya que está en el área en la que el eclipse alcanzará la totalidad, por lo que algunos planean observar el fenómeno desde el agua en esta zona.

Una valla instalada en Erie, Pennsylvania, mostraba el pasado viernes 22 de marzo el conteo regresivo para el eclipse solar total, que desde esa ciudad podrá verse en su totalidad. Imagen Gene J. Puskar/AP

Prepararse para los problemas del tráfico

Todos los departamentos de bomberos estarán manos a la obra en la trayectoria del eclipse, dijo el doctor Brad Raetzke, médico de la sala de emergencias en Columbus, Ohio, quien también es director médico de varios departamentos de bomberos en el área.

Le preocupan las lesiones oculares si la gente mira fijamente al sol sin gafas protectoras. Y con todo el tráfico adicional, es probable que también haya más lesiones por accidentes, advirtó.

En 2017, fue con su familia a Nashville, Tennessee, para ver el eclipse. El viaje de regreso duró 15 horas, en lugar de las seis habituales. “Entonces puedo entender la importancia de la planificación”, dijo.

En Erie, donde los hoteles están casi llenos, se insta a los residentes a dejar las carreteras interestatales para los visitantes, con carteles colocados a más de 150 millas fuera de los límites de la ciudad advirtiendo sobre retrasos.

El tráfico será "casi una pesadilla una vez que termine la totalidad", dijo Chris Temple, portavoz de VisitErie, quien ha estado en reuniones durante más de un año planificando una avalancha de visitantes que podría duplicar el tamaño de la ciudad de 94,000 habitantes.

A pesar de las molestias, el eslogan turístico de la ciudad para prepararse para el eclipse termina con un recordatorio: "Disfruta el momento".

