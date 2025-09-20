Trump NO aprobó subir el salario federal "solo a ciudadanos" ni bajárselo a indocumentados

Mientras informes del Censo, analizados por el Pew Research Center, muestran que la fuerza laboral ha perdido cientos de miles de inmigrantes en los últimos meses, circulan videos en TikTok que afirman que el presidente Donald Trump ha ajustado el salario mínimo a nivel nacional. Pero eso es falso. El último ajuste al salario mínimo federal se implementó hace casi dos décadas, y no hay registros de ninguna orden que haya aprobado un cambio reciente al mismo.

Uno de los videos dice que el “presidente aseguró que el salario mínimo bajará a solo 1.50 dólares por hora y que los trabajadores podrán laborar únicamente 4 horas al día”, argumentando, supuestamente, “que con esta medida busca que los inmigrantes se marchen por su propia cuenta”.

En otro video se afirma que el “salario mínimo se ajustará a 30 dólares por hora”, pero que esta medida no aplicaría a los inmigrantes sin ciudadanía estadounidense, quienes “seguirán con el mismo salario y no recibirán el aumento”.

El salario mínimo federal no ha cambiado desde 2009

Desde elDetector realizamos búsqueda en inglés con las palabras clave “salario mínimo” y “horas de trabajo” en el sitio oficial de la Casa Blanca . Entre los resultados, no encontramos ninguna orden ejecutiva ni declaración que respalde un supuesto ajuste al salario mínimo federal, ni que permita laborar “únicamente cuatro horas” al día.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos registra un salario mínimo federal de 7.25 dólares, lo que contradice el mensaje sobre una supuesta disminución a 1.50 dólares o el aumento a 30 dólares por hora.

El último aumento aprobado a nivel federal fue el de la Ley de Salario Mínimo Justo de 2007, que elevó el salario de 5.15 a 7.25 dólares por hora en tres etapas entre 2007 y 2009; esta ley fue firmada por el presidente George W. Bush (2001-2009) y su implementación se completó durante el periodo de Barack Obama (2009-2017).

Actualmente, más de la mitad de estados del país y el Distrito de Columbia tienen un salario mínimo superior al federal, incluyendo Florida, Nueva York y California, pero ninguno ha aumentado su salario mínimo a 30 dólares por hora ni lo ha reducido a 1.50 dólares hasta el momento de la publicación de esta nota.

Además, ninguna de las cuentas que difunden los mensajes desinformantes están identificadas como gubernamentales o son de medios de comunicación reconocidos.

En abril de 2025, el equipo de elDetector calificó como falsa una publicación con una narrativa similar que aseguraba que una nueva medida permitiría a inmigrantes ganar 25 dólares la hora.

Conclusión

Es falso que durante la administración de Donald Trump se haya aprobado algún cambio al salario mínimo federal, como aseguran videos en redes sociales. El Departamento de Trabajo confirma que el último ajuste se implementó en 2009 y que el salario mínimo vigente es de 7.25 dólares por hora. Desde elDetector no se halló ninguna medida que respalde los supuestos cambios salariales a nivel nacional en la página de la Casa Blanca. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

