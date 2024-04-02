Desempleo en EEUU cae ligeramente en agosto hasta el 4.2%; el mercado de trabajo sigue mostrando signos de enfriamiento

Video ¿Se acerca un recorte de las tasas de interés en EEUU? Analizamos su impacto en los consumidores y votantes

Aunque la tasa de desempleo en Estados Unidos se situó en el mes de agosto en un 4.2%, una ligerísima caída respecto al mes anterior, lo cierto es que los datos mostrados este viernes por la Oficina de Estadísticas del Departamento de Trabajo también apuntan a un enfriamiento del mercado de trabajo.

Y es que la economía estadounidense creó en agosto 142,000 nuevos empleos, un número algo peor de lo augurado por expertos citados por AP que habían comentado que esperaban que fueran 160,000.

El dato de este viernes había levantado gran expectación por los temores a que estuviéramos a las puertas de una recesión que despertó la tasa de desempleo de julio (4.3%) y porque además es el último antes de que la Reserva Federal (Fed) anuncie su esperado recorte de la tasa de interés.

Las cifras publicadas este viernes siguen en la línea del notable enfriamiento experimentado por el mercado de trabajo en los últimos meses, algo que los economistas atribuyen a la persistencia de las altas tasas de interés.

El panorama que dibujan, de hecho, es algo poco usual: los trabajadores viven con la relativa seguridad de que no están en riesgo de sufrir despidos (está en cifras históricamente bajas) pero con la ralentización de la contratación, conseguir trabajo se ha convertido en algo complicado.

Desde el 3.4% de abril del año pasado, la tasa de desempleo ha aumentado casi un punto, aunque más bien como reflejo de la incorporación de personas al mercado laboral (incluidos inmigrantes) y no por despidos masivos o destrucción de empleo.

La Fed deja atrás la preocupación por la inflación y pasa a centrarse en el desempleo

Y aunque eso lo pueda hacer menos preocupante, la realidad es que l a Fed parece haber dejado atrás su "guerra contra la inflación" para enfocarse en la preservación del mercado laboral: el índice de precios al consumo (IPC) parece estar ahora bajo control y camino al objetivo del 2%.

De ahí que haya dado por superada su política de subidas del precio del dinero de los últimos años para anunciar que había llegado el momento de recortar las tasas.

Becky Frankiewicz, presidenta de la firma de personal ManpowerGroup para Norteamérica, le dijo a AP que la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales y los próximos pasos de la Fed están haciendo que muchas empresas se abstengan de realizar nuevas inversiones y contrataciones.

“Hay un mundo entero esperando a ver qué pasa con nuestras elecciones”, dijo. “Tenemos un gran juego de espera. Nadie quiere hacer grandes movimientos todavía”.

Aun así, Frankiewicz dijo que el mercado laboral parece estable por ahora. “No es un cohete, pero en el fondo, tampoco se está derrumbando”, dijo, al tiempo que se refirió a la situación como de “estabilidad”.

En cualquier caso, un ritmo más lento de contrataciones suele ser un precursor de despidos, una de las razones por las que la Fed tiene el foco en mantener la salud del mercado laboral y no tanto en seguir luchando contra la inflación.

La cuestión ahora es a qué ritmo hará los recortes de tasas.

Datos recientes apuntan tanto al peligro de recesión (lo que aceleraría los recortes) como a que efectivamente se dará el llamado "aterrizaje suave", es decir, que los precios han quedado bajo control sin entrar en recesión, lo que moderaría las bajadas de tasas. Por un lado, se han reportado caídas en las ofertas de nuevos puestos de trabajo, y por el otro, el consumo, el principal motor de la economía estadounidense, siguió creciendo en julio, además de que el producto interno bruto (PIB) reportó un saludable 3% de crecimiento en el segundo trimestre.

Con información de AP.

