Donald Trump NO anunció la prohibición de Tesla: su voz fue manipulada en ese video

Tras el cruce de declaraciones en redes sociales entre el presidente de Estados Unidos y el hombre más rico del mundo, se difundió una desinformación vinculada a la empresa de autos eléctricos.

Ivette Franco
Por:
Ivette Franco.
Musk admite haber arrepentido de algunos mensajes que escribió sobre Trump.
Musk admite haber arrepentido de algunos mensajes que escribió sobre Trump.
Imagen <b> Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Anna Moneymaker/Getty Images (foto) / Captura de X.</b> <br>

Un video que circula en X (antes Twitter) muestra supuestas declaraciones del presidente Donald Trump anunciando la prohibición de la producción de vehículos Tesla en Estados Unidos, luego de una disputa pública con el empresario Elon Musk, quien ha admitido arrepentirse de “algunos de los mensajes” que escribió sobre el presidente. Aunque la relación entre Trump y Musk se deterioró, el mismo presidente ha declarado que no tiene resentimientos. La Casa Blanca negó que la declaración fuera real: el audio fue manipulado.

“Voy a prohibir la producción de todos los Tesla en Estados Unidos de América con efecto inmediato”, se escucha, aparentemente, decir a Trump, en un video publicado el 8 de junio de 2025. En otra parte del audio, la misma voz dice: “Elon me apuñaló por la espalda hace un par de días” y agrega "no permitiré que esa serpiente de Elon gane dinero en este país mientras yo sea presidente”.

Las imágenes corresponden a la despedida de Musk

En elDetector contactamos directamente a la Casa Blanca para consultar sobre la veracidad de la supuesta prohibición que afectaría a Tesla, la empresa del exasesor de Trump y multimillonario Elon Musk.

“Eso es falso”, respondió el equipo de prensa de la Casa Blanca vía correo electrónico en respuesta a nuestra consulta sobre el video.

Realizamos, además, una búsqueda inversa de imagen con Google Lens a partir de una captura de pantalla del video desinformante. Entre los resultados, encontramos la grabación original publicada por la Casa Blanca antes de la disputa pública entre Musk y Trump, que inició el 5 de junio de 2025.

En el video, publicado el 30 de mayo, el mandatario aparece con la misma vestimenta y fondo (con la posición invertida), pero en ningún momento prohíbe la producción de Tesla: se despide de Musk de forma cordial, al anunciar que el empresario dejaba su puesto como asesor del gobierno.

También analizamos el audio de la grabación que estamos verificando con una herramienta de detección de inteligencia artificial, DeepFake-O-Meter, desarrollada por el Media Forensic Lab de la Universidad de Buffalo. Los resultados indicaron que había una probabilidad mayor del 50% de que el audio fuera falso. Uno de los análisis, incluso, arrojó un 100% de probabilidad de que fuera generado por inteligencia artificial.

Conclusión

Es falso que Donald Trump haya anunciado la prohibición de los autos eléctricos de Tesla, como sugiere un video que circula en X (antes Twitter). La Casa Blanca confirmó a elDetector que el video es “falso”. Aunque las imágenes del video son reales, el audio fue manipulado. En la grabación original publicada por la Casa Blanca, no se menciona ninguna prohibición contra Tesla. Además, analizamos el audio con una herramienta especializada en detectar falsificaciones, y los resultados indicaron que hay más de un 50% de probabilidad de que fuera generado con inteligencia artificial. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

