Es falso que el doctor Sanjay Gupta fue golpeado en TV por promover un producto que eliminaría el dolor articular

No es la primera vez que se difunden falsas golpizas a médicos por supuestamente anunciar curas de enfermedades.

Un video que se ha viralizado en Facebook hace ver que el doctor Sanjay Gupta, neurocirujano y corresponsal médico de CNN, fue supuestamente golpeado en un programa de televisión por promover una medicina que haría desaparecer el dolor articular “para siempre”. Sin embargo, tal afirmación es falsa y la grabación está compuesta de tres clips que no tienen relación con el tema o que fueron manipulados: el primero corresponde a una pelea ocurrida en un programa de televisión ruso en 2018, el segundo es de una emisión de Univision de 2017 en la que la presentadora María Elena Salinas anuncia que dejará el canal y el tercero es una entrevista a Gupta en 2021, en la que el médico no aparece con moretones en el rostro ni habla sobre el supuesto remedio.

“Dr. Sanjay Gupta: ‘Hablaré a todo el mundo de este medicamento aunque me cueste la vida'", dice el texto que acompaña el video publicado en Facebook el 28 de diciembre de 2023 y que una semana después acumulaba más de 270,000 visualizaciones. En la grabación aparece también un cintillo en el que se lee “Noticiero Univision. Victoria sobre el dolor articular. Lucha en directo por la revolución médica”.

Además, la presentadora supuestamente anuncia “un atentado contra la vida de un reumatólogo” por promocionar una medicina “para olvidarse para siempre del dolor articular”; y, posteriormente, se muestra a Gupta –con el rostro golpeado– al parecer diciendo que “más de 80,000 hispanics ya han probado este medicamento y se han librado para siempre del dolor articular”.

En elDetector observamos varios detalles de la publicación que nos hicieron sospechar que se trataba de una desinformación o una posible estafa: las voces un tanto robotizadas de la presentadora y el médico; la falta de coordinación entre el movimiento de los labios de ambos y lo que supuestamente están diciendo; y el llamado a la acción final en el que Gupta supuestamente dice: “Date prisa y haz tu pedido en el botón de abajo mientras esté disponible”. Este tipo de solicitudes de acción urgente son una de las señales de precaución para evitar estafas en redes sociales.

Además, revisamos la información de la cuenta de Facebook desde la que fue compartida la grabación y encontramos que la misma fue creada el 25 de diciembre de 2023 –solamente tres días antes de la publicación del video viral– y que la grabación fue difundida como publicidad varias veces el mismo día desde ese perfil (con el objetivo de ampliar su difusión).

Modelo desinformativo

Las palabras de la periodista y el médico en los videos originales no coinciden con lo que se escucha en la grabación que estamos verificando, con lo que se demuestra que el audio de ambos clips fue manipulado. También fueron añadidos digitalmente los morados al rostro de Gupta, pues vemos que se trata de las mismas imágenes de la entrevista de 2021 (el doctor aparece con la misma ropa y los mismos fondos, pero sin ningún moretón en la cara).

En cuanto al enlace que aparece debajo del video viral, lleva a una página estilo blog con contenido sobre yoga, que no tiene que ver con un supuesto medicamento para las articulaciones.

Además, Gupta no es reumatólogo –como se afirma en la publicación desinformante–, sino neurocirujano, y su imagen ha sido usada anteriormente de forma ilegítima para promover otro tipo de productos (especialmente relacionados con cannabis). Él mismo lo ha denunciado y otros verificadores han publicado chequeos al respecto.

En elDetector hemos desmentido otras publicaciones en las que se señala que médicos fueron supuestamente golpeados en programas de televisión por informar sobre presuntas curas de enfermedades o por presentar medicamentos novedosos. Se trata de un modelo desinformativo de clickbait o ciberanzuelo (en el que se atrae a las personas con un título llamativo para lograr llevar tráfico hacia un sitio web) que se está usando en las redes sociales para llamar la atención de los usuarios, a veces incluso con la intención de estafarles.

Conclusión

Es falso que el neurocirujano y corresponsal médico de CNN Sanjay Gupta fue golpeado por promocionar una medicina que hace desaparecer el dolor articular “para siempre”, como da a entender un video en Facebook. La grabación viral está compuesta por tres clips no relacionados entre sí y que corresponden realmente a una pelea en un programa de televisión ruso en 2018, a una emisión de Univision en la que la presentadora María Elena Salinas anunció su despedida en 2017 y a una entrevista a Gupta en CBS en 2021 en la que habla sobre demencia. El audio de los dos últimos fragmentos fue manipulado y también fueron añadidos digitalmente moretones al rostro del médico, cuya imagen también ha sido utilizada en el pasado para desinformar. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

