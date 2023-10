El doctor Elmer Huerta no es cardiólogo ni fue golpeado en ese programa de televisión

Es falso que el médico peruano Elmer Huerta haya sido golpeado en un programa de televisión sobre hipertensión tras hacer una “declaración sensacionalista”, como afirman en un post difundido en Facebook, o que sea cardiólogo. Este profesor de medicina en la Universidad George Washington negó ser la persona que sufrió la agresión y aseguró a elDetector que “nunca he tenido el ojo morado en mi vida”. Huerta señaló que no es la primera vez que es objeto de desinformaciones o que se le atribuye una especialidad que no tiene. La pelea, en realidad, ocurrió en un programa de televisión en Ucrania transmitido en 2002 y fue por desacuerdos políticos, no de salud, como ya habíamos verificado en mayo de 2023. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.