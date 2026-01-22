Noticias Trump vs JPMorgan: ¿Quién es el CEO del mayor prestamista de EEUU y por qué lo demandó hoy el presidente? El mandatario acusa a la institución financiera y a su CEO de "excluirlo de sus servicios bancarios" tras el asalto al Capitolio.

Video JPMorgan Chase demanda a clientes que presuntamente robaron dinero de cajeros automáticos tras falla técnica

Tal y como había amenazado hace una semana, este jueves 22 de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó por 5 mil millones de dólares al mayor banco del país, JPMorgan , y a su CEO, Jamie Dimon.

El mandatario acusa a la institución financiera de "excluirlo de sus servicios bancarios" tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

¿Por qué Trump demandó a JPMorgan y a su CEO?

La demanda argumenta que JPMorgan Chase "violó unilateralmente, sin ninguna advertencia o remedio" sus principios éticos por "cerrar las cuentas de banco" de los demandantes, es decir, Trump y sus compañías.

También acusa al banco de "discriminación política contra el presidente Trump, la Organización Trump, sus entidades afiliadas y/o la familia Trump", además de no explicar por qué cerró las cuentas.

Luego de conocerse la noticia de la demanda, un vocero del banco lamentó que el presidente haya emprendido acciones legales en su contra y dijo que "la demanda no tiene mérito".

No obstante, en redes sociales surgió el debate sobre quién es Jamie Dimon y cómo es que este fue demandado si días antes se rumoraba que Trump le había ofrecido el puesto de presidente de la Fed.

JPMorgan encabezó la lista de los bancos más peligrosos. Imagen Getty Images

¿Quién es Jamie Dimon?

Como presidente del consejo de administración y director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon es una de las figuras más influyentes de Wall Street.

El banquero asumió el cargo de director ejecutivo el primero de enero de 2006 y, un año después, fue nombrado presidente del consejo de administración de JPMorgan.

Dimon comenzó su carrera en la década de 1980 en American Express Company y, posteriormente, se desempeñó como el presidente de Commercial Credit, empresa que realizó numerosas adquisiciones y desinversiones en el sector.

Otro de sus cargos en los que se destacó fue como presidente de Citigroup Inc., la compañía global de servicios financieros formada por la fusión de Travelers Group y Citicorp, allá por 1998.

En más de una ocasión, Dimon se ha mostrado contrario a algunas de las políticas de la administración Trump, lo que ha generado cierta distancia y recelo de Washington.

El banco estadounidense JPMorgan fue demandado por algunos clientes quienes sostienen que la institución no defendió sus intereses. Imagen Getty Images

¿Trump le había ofrecido la presidencia de la Fed?

El sábado pasado, T rump dijo que nunca ofreció nominar al presidente ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, para el puesto de jefe de la Fed, contradiciendo un informe del diario The Wall Street Journal que afirmaba lo contrario.

Vía Truth Social, el líder republicano criticó el informe del diario estadounidense que indicó que había ofrecido el puesto de presidente de la Fed a Dimon.