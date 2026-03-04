Noticias ¿En cuánto está el dólar este miércoles 4 de marzo 2026 en México? Así, el tipo de cambio tras “amenaza de Trump a España" Consulta aquí en cuánto está el dólar este miércoles 4 de marzo de 2026 en México y conoce el tipo de cambio



Video Proponen impuesto único a multimillonarios en California

El precio del dólar es relevante para poder llevar a cabo las mejores decisiones financieras referentes a cualquier operación que involucra al billete verde, tal es el caso de remesas, compras, etc.

El precio puede variar dependiendo de lo que esté sucediendo políticamente o en el mercado, como por el aumento del precio del petróleo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán o la amenaza de Trump de cortar relaciones comerciales con España. Por lo que hoy te contamos en cuánto se está cotizando el día de hoy, miércoles 4 de marzo.

PUBLICIDAD

Trump y España

El martes 3 de marzo de 2026, el presidente Donald Trump amenazó con cortar las relaciones comerciales con España, tras negarse al uso de sus bases militares para sus ataques contra Irán.

Como respuesta, el presidente de España dijo que su país no iba a ser cómplice de algo malo para el mundo, solo por el miedo a represalias de otro país, y calificó los ataques de Estados Unidos e Israel como “intervención militar injustificable” y “peligrosa”.

Video Embajada de EEUU en Dubái sufre ataque de dron iraní; se planifican evacuaciones para estadounidenes

Relaciones comerciales de Estados Unidos y España

El Banco de España expuso un informe el año pasado, en donde decía de algunas de las exportaciones de Europa a Estados Unidos; tal es el caso de transformadores eléctricos, productos farmacéuticos, aceite de oliva, entre otros.

Las exportaciones e importaciones de España a Estados Unidos representan el 4,4 % del PIB y el comercio con Estados Unidos para la UE fue de 10,1 %.

Mientras que las exportaciones de España a Estados Unidos representan el 1% del PIB de España (16.000 millones de euros). Con esto, EEUU se convierte en el sexto mercado de exportación de productos españoles.

Video Aumento del petróleo presiona precios de la gasolina

¿Cómo cerró el dólar el martes 3 de marzo del 2026?

El martes 3 de marzo del 2026, el peso mexicano cerró la jornada con $17.70 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México ( Banxico).

El precio de venta cerró en promedio con $17.59 y $18.70 pesos mexicanos por cada unidad. En el caso del precio por compra, fue de $15.20 y $16.82 pesos mexicanos por cada dólar.

PUBLICIDAD

Tipo de cambio hoy miércoles 4 de marzo en México: Así cotiza el dólar

Este miércoles 4 de marzo de 2026, el dólar se cotiza en $17.72 pesos mexicanos por cada billete verde, de acuerdo con el Banco Nacional de México ( Banxico).

El precio de venta en promedio es de $17.55 y $18.70 pesos mexicanos por cada unidad. En el caso del precio por compra, en promedio, es de $15.20 y $16.82 pesos mexicanos por cada dólar.