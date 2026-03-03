Noticias

¿En cuánto está el dólar este martes en México? Así, el tipo de cambio tras ataque a Irán

Consulta aquí en cuánto está el dólar este martes 3 de marzo de 2026 en México y conoce el tipo de cambio

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Solo en cuatro estados de EEUU un dólar tiene el valor de un dólar

El precio del dólar como el del petróleo siguen causando incertidumbre tras la intensidad de los ataques iraníes y estadounidenses y la falta de una resolución próxima ante el mismo conflicto.

El precio del billete verde puede subir y bajar por las decisiones que se tomen en el ámbito de la política y del mercado; para optar por las mejores decisiones financieras, se debe estar al tanto, para llevar a cabo de la mejor manera el pago de remesas y cualquier compra que involucre al dólar.

PUBLICIDAD

A continuación, en N+ Univision te contamos en cuánto está el dólar hoy martes 3 de marzo del 2026.

Sube el precio del petróleo y gas tras ataque a barcos en "el estrecho de Ormuz"

Países que eran considerados seguros en el Medio Oriente han sido atacados por Irán, tras el operativo de Estados Unidos el pasado sábado. Entre esos sitios se encuentran dos centros de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos y la caída de un dron cerca de otro en Baréin.

También Irán atacó instalaciones energéticas en Qatar y Arabia Saudita y varios barcos en el estrecho de Ormuz, en donde se comercializa una quinta parte del petróleo globalmente, lo que ocasionó que el precio tanto del gas como del crudo se disparara.

Más sobre Noticias

Sube gasolina regular y rompe récord luego de guerra con Irán: ¿qué precio puede alcanzar?
3 mins

Sube gasolina regular y rompe récord luego de guerra con Irán: ¿qué precio puede alcanzar?

Dinero
¿De la fusión de Paramount y Warner Bros Discovery nacerá una nueva megaplataforma de entretenimiento?
2 mins

¿De la fusión de Paramount y Warner Bros Discovery nacerá una nueva megaplataforma de entretenimiento?

Dinero
Precios del petróleo suben por tensión en Medio Oriente, ¿aumentará el precio de la gasolina en EEUU?
3 mins

Precios del petróleo suben por tensión en Medio Oriente, ¿aumentará el precio de la gasolina en EEUU?

Dinero
¿En cuánto está el dólar hoy en México? Así, el tipo de cambio tras ataque a Irán
2 mins

¿En cuánto está el dólar hoy en México? Así, el tipo de cambio tras ataque a Irán

Dinero
¿A cómo está el dólar hoy en México? Así cotiza el peso este viernes 27 de febrero de 2026
2 mins

¿A cómo está el dólar hoy en México? Así cotiza el peso este viernes 27 de febrero de 2026

Dinero
FedEx devolverá a clientes los reembolsos que reciba por la revocación de aranceles de Trump
2 mins

FedEx devolverá a clientes los reembolsos que reciba por la revocación de aranceles de Trump

Dinero
Caso Epstein: ¿Por qué renunció el jefe del Foro Económico Mundial? Esto dijo Borge Brende
2 mins

Caso Epstein: ¿Por qué renunció el jefe del Foro Económico Mundial? Esto dijo Borge Brende

Dinero
Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto cotiza el peso el jueves 26 de febrero de 2026?
2 mins

Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto cotiza el peso el jueves 26 de febrero de 2026?

Dinero
¿En cuánto está el dólar hoy en México? Esto vale el peso mexicano el miércoles 25 de febrero de 2026
2 mins

¿En cuánto está el dólar hoy en México? Esto vale el peso mexicano el miércoles 25 de febrero de 2026

Dinero
FedEx demanda al gobierno de EEUU para solicitar reembolso por aranceles de Trump
2 mins

FedEx demanda al gobierno de EEUU para solicitar reembolso por aranceles de Trump

Dinero

El general de brigada iraní Ebrahim Jabbari, asesor de la Guardia Revolucionaria, dijo que “el estrecho de Ormuz está cerrado” y que prendería fuego a cualquiera que lo pasara.

Incluso, el Gobierno de Estados Unidos ha actualizado su alerta de viaje para países en Medio Oriente, llamando a su personal diplomático no esencial a salir.

Video Proponen impuesto único a multimillonarios en California

Precio del petróleo en Estados Unidos

De acuerdo con American Automobile Association (AAA), este martes 3 de marzo el precio promedio en la gasolina es de $3 dólares por galón, un 3.7% más que el lunes 2 de marzo.

En el caso del crudo, el precio subió 6.3% en Estados Unidos, con 71.23 dólares por cada barril, y en Brent 4.7%, o sea, 77.74 dólares.

Video Cambios en la visa H-1B: Prioridad a mayores salarios y profesionales mejor calificados

¿Cómo cerró el dólar el 2 de marzo del 2026?

El lunes 2 de marzo del 2026, el peso mexicano cerró la jornada con $17.34 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).

PUBLICIDAD

El precio de venta cerró en promedio con $17.30 y $18.70 pesos mexicanos por cada unidad. En el caso del precio por compra, fue de $15.20 y $17.30 pesos mexicanos por cada dólar.

Tipo de cambio hoy martes 3 de marzo en México: Así cotiza el dólar

Este martes 3 de marzo de 2026, el dólar se cotiza en $17.34 pesos mexicanos por cada billete verde, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).

El precio de venta en promedio es de $17.70 y $18.70 pesos mexicanos por cada unidad. En el caso del precio por compra, en promedio, es de $15.20 y $16.82 pesos mexicanos por cada dólar.


ALM

Relacionados:
Noticiasdivisa dólar

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Borrón y vida nueva
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Polen
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX