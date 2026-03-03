Noticias ¿En cuánto está el dólar este martes en México? Así, el tipo de cambio tras ataque a Irán Consulta aquí en cuánto está el dólar este martes 3 de marzo de 2026 en México y conoce el tipo de cambio





El precio del dólar como el del petróleo siguen causando incertidumbre tras la intensidad de los ataques iraníes y estadounidenses y la falta de una resolución próxima ante el mismo conflicto.

El precio del billete verde puede subir y bajar por las decisiones que se tomen en el ámbito de la política y del mercado; para optar por las mejores decisiones financieras, se debe estar al tanto, para llevar a cabo de la mejor manera el pago de remesas y cualquier compra que involucre al dólar.

A continuación, te contamos en cuánto está el dólar hoy martes 3 de marzo del 2026.

Sube el precio del petróleo y gas tras ataque a barcos en "el estrecho de Ormuz"

Países que eran considerados seguros en el Medio Oriente han sido atacados por Irán, tras el operativo de Estados Unidos el pasado sábado. Entre esos sitios se encuentran dos centros de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos y la caída de un dron cerca de otro en Baréin.

También Irán atacó instalaciones energéticas en Qatar y Arabia Saudita y varios barcos en el estrecho de Ormuz, en donde se comercializa una quinta parte del petróleo globalmente, lo que ocasionó que el precio tanto del gas como del crudo se disparara.

El general de brigada iraní Ebrahim Jabbari, asesor de la Guardia Revolucionaria, dijo que “el estrecho de Ormuz está cerrado” y que prendería fuego a cualquiera que lo pasara.

Incluso, el Gobierno de Estados Unidos ha actualizado su alerta de viaje para países en Medio Oriente, llamando a su personal diplomático no esencial a salir.

Precio del petróleo en Estados Unidos

De acuerdo con American Automobile Association (AAA), este martes 3 de marzo el precio promedio en la gasolina es de $3 dólares por galón, un 3.7% más que el lunes 2 de marzo.

En el caso del crudo, el precio subió 6.3% en Estados Unidos, con 71.23 dólares por cada barril, y en Brent 4.7%, o sea, 77.74 dólares.

¿Cómo cerró el dólar el 2 de marzo del 2026?

El lunes 2 de marzo del 2026, el peso mexicano cerró la jornada con $17.34 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).

El precio de venta cerró en promedio con $17.30 y $18.70 pesos mexicanos por cada unidad. En el caso del precio por compra, fue de $15.20 y $17.30 pesos mexicanos por cada dólar.

Tipo de cambio hoy martes 3 de marzo en México: Así cotiza el dólar

Este martes 3 de marzo de 2026, el dólar se cotiza en $17.34 pesos mexicanos por cada billete verde, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).

El precio de venta en promedio es de $17.70 y $18.70 pesos mexicanos por cada unidad. En el caso del precio por compra, en promedio, es de $15.20 y $16.82 pesos mexicanos por cada dólar.