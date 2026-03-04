Noticias

¿Subió o bajó la gasolina regular este miércoles? Precio del galón en EEUU en medio de la guerra con Irán

Según la Triple A, el promedio nacional del galón de gasolina regular tuvo cambios este miércoles. Te contamos cuánto cuesta.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Aumento del petróleo presiona precios de la gasolina

El precio promedio de la gasolina regular en Estados Unidos siguió subiendo este miércoles en medio de la enorme incertidumbre que ha desatado en los mercados la ofensiva contra Irán ordenada por el presidente Donald Trump.

Según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el galón de combustible regular se elevó en promedio hasta los $3.198, casi un 2.9 % más que los $3.109 del martes, y cerca de un 7.5 % más que hace una semana.

La tensión en el precio de la gasolina evidencia la notable presión sobre el mercado energético mundial que ejerce la ofensiva contra Irán de Israel y EEUU, que este miércoles entró en su quinto día y que deja ya reportes de más de 1,000 muertos en Irán y decenas en Líbano.

Por su parte, Irán aseguró que controla el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que pasaba cerca del 20 % del petróleo y del gas natural licuado que se comercia en el mundo. Las autoridades iraníes advirtieron además a los buques que eviten atravesar el estrecho y amenazaron con atacar a cualquier embarcación que intente cruzarla.

Tras esas advertencias, varias grandes compañías navieras decidieron suspender el tránsito por la zona. Washington ha señalado que podría desplegar buques de la Armada para escoltar petroleros que atraviesen el estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, los ataques continúan en distintos puntos de la región. Israel ha intensificado los bombardeos sobre Teherán y otras zonas de Irán, así como en Líbano, mientras Teherán responde con ataques contra bases e intereses estadounidenses en el Golfo.

Video Guerra en Medio Oriente: Cómo los ataques de EEUU e Israel en Irán podrían golpear tu bolsillo
