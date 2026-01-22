ÚLTIMA HORA
Trump demanda a JPMorgan y pide cifra multimillonaria: Este es el motivo de la denuncia

Donald Trump demandó a JPMorgan Chase y a su CEO, Jamie Dimon, alegando que el banco lo excluyó de sus servicios por motivos políticos tras dejar la presidencia en 2021

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump demandó al gigante bancario JPMorgan Chase y a su director ejecutivo Jamie Dimon por 5000 millones de dólares. Acusa a la entidad financiera de haberlo excluido a él y a sus negocios de sus servicios bancarios por motivos políticos tras dejar el cargo en enero de 2021, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press
(AP).

¿Por qué Donald Trump demandó a JPMorgan?

La demanda fue presentada ante el tribunal del condado de Miami-Dade, en Florida, y detalla una serie de acciones que, según Trump, afectaron gravemente sus intereses personales y empresariales.

De acuerdo con el documento judicial, JPMorgan cerró varias cuentas vinculadas a Trump y a sus empresas en febrero de 2021. El banco habría dado un aviso de apenas 60 días y no ofreció ninguna explicación concreta sobre los motivos de la decisión.

Trump sostiene que e l cierre fue inesperado y ejecutado de manera unilateral, lo que dejó a sus negocios en una situación financiera vulnerable.

Trump acusa a banco de actuar por razones políticas

La demanda afirma que, como consecuencia directa del cierre de las cuentas, Trump y sus empresas fueron privados de millones de dólares. Además, señala que la medida interrumpió operaciones comerciales y obligó a buscar de forma urgente nuevas instituciones bancarias para poder continuar con sus actividades. El documento también indica que la situación generó costos adicionales y complicaciones administrativas significativas.

Trump alega que JPMorgan tomó la decisión basándose en la coyuntura política del momento, al considerar que cerrar sus cuentas era favorable en ese contexto. Según la demanda, el banco actuó por razones políticas y no por criterios financieros o legales.

JPMorgan responde a demanda de Trump

En un comunicado, de acuerdo con la citada agencia de noticias, JPMorgan expresó que “lamenta” haber sido demandado por Trump, pero negó rotundamente las acusaciones. Un portavoz del banco afirmó que la demanda “no tiene fundamento” y aseguró que la entidad no cierra cuentas por motivos políticos o religiosos.

Según JPMorgan, las cuentas solo se cierran cuando representan un riesgo legal o normativo para la empresa.

