¿Por qué cayó el Dow Jones este martes 3 de marzo 2026? Esto pasó en Wall Street

Te contamos cuántos puntos cayó el Dow Jones este martes 3 de marzo 2026

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video ¿Cierre del estrecho de Ormuz afecta la economía y a los consumidores en Estados Unidos?

Este martes 4 de marzo del 2026, el Dow Jones cayó cientos de puntos, al mismo tiempo que el precio del petróleo subió por los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán.

Este conflicto ha ocasionado que se paralice el tráfico de buques petroleros en el Estrecho de Ormuz, generando que se afecten los precios del crudo y de grandes empresas.

A continuación te contamos por qué cayó el Dow Jones y cuántos puntos.

Dow Jones cae más de 900 puntos

Dinero

Este martes 3 de marzo, las ventas de acciones están golpeando a Wall Street desde Europa y Asia.

El S&P 500 caía 1,8% a las 9:35 a.m., hora local, y el promedio industrial Dow Jones se hundió 907 puntos (1,9%) y el compuesto Nasdaq perdió 2,1%.

Asimismo, los precios del crudo subieron un 8% después de que Irán atacara la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita.

Cabe mencionar que este lunes 2 de marzo, el S&P llegó a caer 1,2%, pero más tarde terminó con una ganancia de 0,1%, en el caso del Dow Jones, bajó 0,1%.

¿Por qué cayó el Dow Jones?

El Dow Jones es un índice bursátil, el cual sirve como medida para ver cómo se encuentra la economía de Estados Unidos y el mercado de valores.

Este índice incluye las 30 empresas más importantes y estables de Estados Unidos.

Y la forma en la que se puede ver afectado es con decisiones del mercado o políticas que afecten a la economía, tal es el caso de aranceles, que el precio del petróleo aumente y que el dólar se vuelva volátil.

¿Por qué se ha disparado el precio del petróleo?

Irán ha paralizado el tráfico de buques petroleros que pasan por el Estrecho de Ormuz, por lo que el precio del petróleo ha aumentado, y esto se debe a que en este este lugar pasa una quinta parte del crudo a nivel mundial.

Estos buques transportaban petróleo y gas a Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Catar, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos e Irán y la mayoría iba dirigida hacia Asia.

ALM

