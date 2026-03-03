ÚLTIMA HORA
“Demasiado tarde”: esto dijo Trump sobre diálogo con Irán ante ataques en Medio Oriente

Este martes, el presidente Donald Trump publicó un mensaje en torno a un posible diálogo con Irán

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Tensión en Estrecho de Ormuz eleva preocupación por el petróleo y mercados globales

El presidente Donald Trump escribió en su red social Truth Social este martes 3 de marzo de 2026 que Teherán busca negociar, pero considera que la intención del diálogo llega "demasiado tarde".

"Sus defensas antiaéreas, su fuerza aérea, armada y liderazgo están fuera. Quieren hablar. Yo digo: 'Demasiado tarde'".

Más información en breve.

Video Trump advierte que podrían aumentar bajas de soldados estadounidenses en conflicto con Irán
