Noticias Trump querría "quedarse con el petróleo" de Irán, pero dice que EEUU pide el fin de guerra "Si dependiera de mí, tomaría el petróleo, me lo quedaría y ganaría muchísimo dinero", recalcó el mandatario estadounidense.

Video "Me quedaría con el petróleo. Ganaría mucho dinero": Donald Trump, en mensaje sobre guerra con Irán

Este lunes 6 de abril del 2026, el presidente Donald Trump aseguró que le gustaría quedarse con el petróleo de Irán, pero que lamentablemente el pueblo de Estados Unidos desea que la guerra contra Irán acabe.

"Si dependiera de mí, tomaría el petróleo, me lo quedaría y ganaría muchísimo dinero", recalcó el mandatario estadounidense en los jardines de la Casa Blanca antes de comparecer ante la prensa.

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¿De qué hablará el presidente Donald Trump?

El presidente de los Estados Unidos tiene prevista una rueda de prensa este lunes 6 de abril a la 1 de la tarde (hora del este) para hablar acerca del rescate del aviador estadounidense y del ultimátum que le dio Irán de abrir el estrecho de Ormuz antes del martes.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que, debido a la gran demanda de preguntas por parte de la prensa, Trump responderá preguntas a los medios sobre el conflicto de Oriente Medio en la sala de prensa de la oficina presidencial.

Video EEUU rescata a tripulante en Irán; Trump exige reabrir comercio en Ormuz

Irán transmitió propuesta para poner fin a guerra

Según la agencia estatal IRNA, Irán le transmitió a Estados Unidos una propuesta con la cual busca un fin permanente, no temporal, a la guerra. Se tocan 10 puntos, entre los que resaltan el fin de las hostilidades en la región y un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones.

“No aceptaremos simplemente un cese al fuego”, dijo Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión diplomática iraní en El Cairo, a The Associated Press.

Desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, más de 1900 personas han muerto en la República Islámica; sin embargo, el gobierno no ha actualizado la cifra en días.

En el caso de Líbano, más de 1400 personas han muerto y más de un millón han tenido que desplazarse.

Video Ataque de Irán a Israel deja vehículos calcinados en Tel Aviv

En los Estados árabes del golfo Pérsico y en la Cisjordania han muerto más de dos docenas de personas y en el caso de Israel se ha reportado que hay 19 muertos y 13 militares de Estados Unidos fallecidos.