Noticias “¡Malditos locos!”: Trump estalla contra Irán; endurece amenaza y pone fecha a posible ataque A través de su plataforma Truth Social, Trump endureció su postura al lanzar un mensaje en el que advirtió sobre posibles acciones contundentes y un ataque que les hará “vivir en el infierno” si no se alcanza un acuerdo

Video Trump da 48 horas a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este domingo 5 de abril de 2026 su advertencia a Irán en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, marcada por una ofensiva militar conjunta con Israel que afecta a Teherán desde febrero.

El mandatario había establecido previamente un ultimátum de al menos dos días para que el país reabra el estrecho de Ormuz o enfrente consecuencias severas. "El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos", afirmó un día antes de la nueva amenaza.

PUBLICIDAD

Trump endurece amenazas contra Irán

A través de su plataforma Truth Social, Trump endureció su postura al lanzar un mensaje en el que advirtió sobre posibles acciones contundentes y un ataque que les hará “vivir en el infierno” si no se alcanza un acuerdo con Irán.

En su declaración, hizo referencia al martes 7 de abril de 2026 como una fecha clave, sugiriendo posibles ataques dirigidos a infraestructura estratégica en Irán, incluyendo instalaciones eléctricas y puentes.

El mandatario también reiteró su exigencia de que Teherán permita el tránsito en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para el comercio energético global.

El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Expectativa de acuerdo inminente

Pese al tono confrontativo, Trump señaló que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de que venza el plazo. Según sus declaraciones a un periodista de Fox News, las negociaciones continúan y podrían resolverse el lunes.

No obstante, también advirtió que, de no lograrse un entendimiento, contempla acciones militares de gran escala, así como medidas para asumir el control del petróleo en la región.

Creo que hay una buena posibilidad para mañana (lunes 6 de abril de 2026), están negociando ahora… Si no cierran un acuerdo, y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo Donald Trump, presidente de Estados Unidos.



La situación se mantiene en desarrollo mientras continúan los contactos diplomáticos y las operaciones militares en la zona. Las decisiones que se adopten en los próximos días podrían tener efectos significativos en la estabilidad regional y en el flujo energético internacional.

JICM