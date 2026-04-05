Noticias

“¡Malditos locos!”: Trump estalla contra Irán; endurece amenaza y pone fecha a posible ataque

A través de su plataforma Truth Social, Trump endureció su postura al lanzar un mensaje en el que advirtió sobre posibles acciones contundentes y un ataque que les hará “vivir en el infierno” si no se alcanza un acuerdo

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Trump da 48 horas a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este domingo 5 de abril de 2026 su advertencia a Irán en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, marcada por una ofensiva militar conjunta con Israel que afecta a Teherán desde febrero.

El mandatario había establecido previamente un ultimátum de al menos dos días para que el país reabra el estrecho de Ormuz o enfrente consecuencias severas. "El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos", afirmó un día antes de la nueva amenaza.

PUBLICIDAD

Trump endurece amenazas contra Irán

A través de su plataforma Truth Social, Trump endureció su postura al lanzar un mensaje en el que advirtió sobre posibles acciones contundentes y un ataque que les hará “vivir en el infierno” si no se alcanza un acuerdo con Irán.

Más sobre Noticias

Se registra tiroteo en Piedmont Park, Atlanta, durante festival 'Día 404'
1 mins

Se registra tiroteo en Piedmont Park, Atlanta, durante festival 'Día 404'

Estados Unidos
Catedral en Kentucky, inspirada en Notre Dame, a punto de finalizar restauración tras dos años
1 mins

Catedral en Kentucky, inspirada en Notre Dame, a punto de finalizar restauración tras dos años

Estados Unidos
Bibliotecaria en Tennessee es despedida por no mover 100 libros de sección infantil
1 mins

Bibliotecaria en Tennessee es despedida por no mover 100 libros de sección infantil

Estados Unidos
Clasifican como mexicanos a 4 soldados de EEUU heridos en guerra contra Irán
4 mins

Clasifican como mexicanos a 4 soldados de EEUU heridos en guerra contra Irán

Estados Unidos
Detienen a cuatro implicados por contratos millonarios de albergues en Nueva York
2 mins

Detienen a cuatro implicados por contratos millonarios de albergues en Nueva York

Estados Unidos
Día 4 del viaje a La Luna en la misión Artemis II: Más de la mitad del camino recorrido y un olor a "quemado"
5 mins

Día 4 del viaje a La Luna en la misión Artemis II: Más de la mitad del camino recorrido y un olor a "quemado"

Estados Unidos
Juez bloquea plan de Trump para recopilar datos raciales en universidades
2 mins

Juez bloquea plan de Trump para recopilar datos raciales en universidades

Estados Unidos
La vida dentro de Orión en Artemis II: así duermen, comen y viven los astronautas de la NASA en el espacio
3 mins

La vida dentro de Orión en Artemis II: así duermen, comen y viven los astronautas de la NASA en el espacio

Estados Unidos
Incendio en el sur de California provoca evacuaciones y se expande por fuertes vientos
2 mins

Incendio en el sur de California provoca evacuaciones y se expande por fuertes vientos

Estados Unidos
Segundo avión de EEUU se estrella en Irán
2 mins

Segundo avión de EEUU se estrella en Irán

Estados Unidos

En su declaración, hizo referencia al martes 7 de abril de 2026 como una fecha clave, sugiriendo posibles ataques dirigidos a infraestructura estratégica en Irán, incluyendo instalaciones eléctricas y puentes.

El mandatario también reiteró su exigencia de que Teherán permita el tránsito en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para el comercio energético global.

El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá
Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Expectativa de acuerdo inminente

Pese al tono confrontativo, Trump señaló que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de que venza el plazo. Según sus declaraciones a un periodista de Fox News, las negociaciones continúan y podrían resolverse el lunes.

No obstante, también advirtió que, de no lograrse un entendimiento, contempla acciones militares de gran escala, así como medidas para asumir el control del petróleo en la región.

Creo que hay una buena posibilidad para mañana (lunes 6 de abril de 2026), están negociando ahora… Si no cierran un acuerdo, y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.


La situación se mantiene en desarrollo mientras continúan los contactos diplomáticos y las operaciones militares en la zona. Las decisiones que se adopten en los próximos días podrían tener efectos significativos en la estabilidad regional y en el flujo energético internacional.

JICM

Video Lo último sobre la guerra con Irán: Lo que se sabe del derribo de otro avión militar de EEUU y las actividades de Trump
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosAmenazasIránGuerraMedio Oriente

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
LALOLA
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX