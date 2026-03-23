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Video Trump lanza ultimátum a Irán por el estrecho de Ormuz

El precio del dólar en México hoy lunes 23 de marzo subió ligeramente en medio de la tensión global provocada por la guerra en Irán, el repunte del petróleo y las caídas generalizadas en las bolsas internacionales, en una jornada marcada por advertencias sobre el impacto económico del conflicto.

La ofensiva en Oriente Medio continúa sin visos de un final cercano. Israel lanzó una nueva oleada de bombardeos sobre Teherán, mientras Irán respondió con misiles y drones dirigidos a objetivos en Israel y en países del Golfo, en un intercambio que ha dejado al menos 40 instalaciones energéticas dañadas en nueve países, según la Agencia Internacional de Energía.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un ultimátum de 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y amenazó con destruir sus plantas energéticas, a lo que Teherán respondió que consideraría objetivos legítimos las infraestructuras en Oriente Medio si se concreta un ataque.

Los mercados energéticos reaccionaron con rapidez a ese cruce de amenazas, con el barril de Brent en la franja de los 113 dólares, mientras que el WTI rondaba los 99 dólares en la mañana de este lunes. Eso desde los 70 dólares de antes de la guerra.

La guerra en Irán: "grave amenaza" para la economía mundial

El director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió que la economía mundial enfrenta una “grave amenaza” y subrayó que ningún país quedará al margen si el conflicto se prolonga.

Birol señaló que actualmente se han perdido alrededor de 11 millones de barriles diarios de petróleo, una cifra que supera el impacto combinado de las crisis energéticas de los años 70.

A esto se suma el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita cerca del 20% del petróleo y gas mundial, lo que ha reducido el flujo energético y elevado los precios a nivel global.

Video ¿Donald Trump echa un paso atrás en la guerra con Irán? Esto dijo sobre el importante estrecho de Ormuz



Mientras el gobierno mexicano llegó a un acuerdo para contener el precio del combustible, en EEUU la escalada de precios continúa, con el promedio de la gasolina regular en 3.95 dólares frente a los 2.94 de hace un mes.

Además de las caídas generalizadas en las bolsas, más acusadas en Asia, en el mercado de divisas también hubo movimientos relevantes. El dólar se fortaleció frente al yen japonés hasta 159.53 unidades, mientras que el euro retrocedió a 1.1526 dólares, reflejando la búsqueda de activos considerados más seguros.

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Al mismo tiempo, el encarecimiento del petróleo ha reducido las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que añade presión adicional sobre los mercados financieros.

Precio del dólar hoy en México

El tipo de cambio se ubica este lunes en 17.8998 pesos por dólar, de acuerdo con datos del Banco de México.