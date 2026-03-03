Noticias Sube gasolina regular y rompe récord luego de guerra con Irán: ¿qué precio puede alcanzar? Según la Triple A, el promedio nacional del galón de gasolina regular rompió este martes por primera vez en tres meses la barrera de los $3 al subir un 3.7% en un solo día.



Los precios de la gasolina en Estados Unidos ya están sintiendo los estragos de la acción militar contra Irán, en medio de los temores a graves interrupciones al suministro mundial de petróleo.

Según la American Automobile Association (AAA), el promedio nacional del galón de gasolina regular rompió este martes por primera vez en tres meses la barrera de los $3, al situarse en 3.109 dólares, un 3.7 % más que los 2.997 dólares el día anterior. Hace una semana estaba en 2,951 dólares y hace un mes el promedio era de 2.883 dólares.

La fuerte subida de este martes coincide con el repunte en los precios del petróleo crudo que ha provocado la crisis con Irán. El lunes, el crudo de referencia en Estados Unidos subió 6.3 % para cerrar en 71.23 dólares por barril, mientras que la mezcla Brent avanzó 6.7 % hasta 77.74 dólares. El martes, los precios continuaban al alza: el Brent para entrega en mayo escalaba cerca de un 8 % hasta 83.91 dólares, tras tocar 85.12 dólares, su nivel más alto desde julio de 2024.

Este notable encarecimiento se da en paralelo a nuevos ataques contra infraestructura energética en el Golfo. QatarEnergy anunció la suspensión de parte de su producción tras ataques iraníes contra dos plantas de procesamiento de gas. La medida incluyó la paralización de materiales como urea, polímeros, metanol y aluminio, lo que impulsó de inmediato los precios de este último metal en el mercado de Londres.

En Omán, drones impactaron instalaciones en el puerto de Duqm, mientras que en Emiratos Árabes Unidos la caída de restos de un dron interceptado provocó un incendio en una zona de almacenamiento de petróleo en Fujairah, según autoridades locales citadas por AFP. En Qatar, misiles iraníes fueron dirigidos hacia el aeropuerto de Doha y derribados por las defensas antiaéreas, de acuerdo con el gobierno.

Irán, uno de los principales productores de petróleo del mundo, anunció además el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo que se comercia en los mercados internacionales. Un general de la Guardia Revolucionaria amenazó con “quemar cualquier barco” que intente cruzar.

La respuesta a los ataques de EEUU e Israel incluyó también objetivos de infraestructura en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

¿Hasta cuánto podría subir la gasolina si sigue el conflicto en Irán?

Analistas estiman que cada aumento de 10 dólares en el precio del barril de crudo puede traducirse en aproximadamente 25 centavos adicionales por galón de gasolina en Estados Unidos.

Ese traslado no es inmediato, pero suele reflejarse en las estaciones de servicio en cuestión de días o pocas semanas, a medida que las refinerías y distribuidores ajustan sus costos.

En ese contexto, especialistas de GasBuddy señalaron a Reuters que el precio promedio nacional podría situarse en 3.25 dólares por galón en las próximas semanas si el crudo mantiene su tendencia al alza.

Algunos analistas también advirtieron que, si el conflicto en Oriente Medio se prolonga y afecta de manera significativa el flujo de petróleo, el barril podría acercarse a los 100 dólares, lo que añadiría mayor presión sobre los precios del combustible.

Sin embargo, los niveles en los que sigue la gasolina están lejos del récord de 5,016 dólares por galón registrado en junio de 2022.

