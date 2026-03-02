Noticias ¿De la fusión de Paramount y Warner Bros Discovery nacerá una nueva megaplataforma de entretenimiento? La transacción, valorada en aproximadamente 110,000 millones de dólares, fue aprobada unánimemente por las juntas directivas de ambas empresas. Se espera que el cierre de la operación se concrete en el tercer trimestre de 2026.

Tras meses de puja, Paramount Skydance Corporation y Warner Bros. Discovery (WBD) anunciaron oficialmente a finales de la semana pasada la firma de un acuerdo definitivo de fusión.

Bajo los términos de este contrato, Paramount adquirirá el 100% de WBD, dando paso a una compañía de entretenimiento de "próxima generación" diseñada para liderar el mercado del streaming y la creación de contenidos a nivel mundial.

La transacción, valorada en aproximadamente 110,000 millones de dólares, fue aprobada unánimemente por las juntas directivas de ambas empresas. Se espera que el cierre de la operación se concrete en el tercer trimestre de 2026, una vez que se obtengan las aprobaciones regulatorias y el visto bueno de los accionistas de WBD.

Una megaplataforma con un catálogo sin precedentes

El objetivo central de esta unión es consolidar una oferta de consumo directo (direct-to-consumer) capaz de competir "al más alto nivel".

Al combinar los activos de ambas empresas, la nueva entidad poseerá una de las carteras de propiedad intelectual más icónicas del mundo, incluyendo franquicias como:

Game of Thrones y el universo DC (de WBD).

y el universo (de WBD). Mission: Impossible , Top Gun y Star Trek (de Paramount).

, y (de Paramount). Contenido infantil y familiar como Harry Potter y SpongeBob SquarePants.

David Ellison, actual presidente y CEO de Paramount, señaló que esta adquisición busca "honrar el legado de dos empresas icónicas mientras aceleramos nuestra visión de construir una compañía de medios del futuro".

Los detalles financieros y operativos de la operación

De acuerdo con el comunicado oficial, los puntos clave del acuerdo incluyen:

Pago en efectivo: Paramount pagará 31.00 dólares por acción en efectivo por todas las acciones en circulación de WBD.

Paramount pagará en efectivo por todas las acciones en circulación de WBD. Sinergias millonarias: Se proyecta que la fusión genere ahorros operativos y tecnológicos superiores a los 6,000 millones de dólares , gracias a la integración de infraestructuras de streaming y la unificación de sistemas corporativos.

Se proyecta que la fusión genere ahorros operativos y tecnológicos superiores a los , gracias a la integración de infraestructuras de y la unificación de sistemas corporativos. Dominio en deportes: La nueva compañía controlará un portafolio de derechos deportivos masivo, que abarca la NFL, los Juegos Olímpicos, la UFC, la Champions League y el baloncesto universitario de la NCAA, entre otros.

Impacto en el mercado

David Zaslav, presidente y CEO de Warner Bros. Discovery destacó que el acuerdo "maximiza el valor para nuestros accionistas y asegura la certeza necesaria para nuestros inversores".

Para los consumidores, esto significa que las actuales plataformas —como Paramount+, HBO Max y Discovery+— podrían eventualmente converger en un ecosistema único, ofreciendo una variedad de géneros que van desde noticias y deportes en vivo hasta cine de prestigio y animación, disponible en más de 200 países.

