Estados Unidos Despega el primer vuelo chárter de EEUU para repatriar a estadounidenses varados en zona de conflicto en Medio Oriente La medida responde a la crisis de transporte provocada por el cierre masivo de espacios aéreos tras el estallido de las hostilidades en la región.

Video Estadounidenses varados en Dubái por conflicto no logran volver a EEUU

El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó este miércoles 4 de marzo de 2026 el despegue del primer vuelo chárter organizado por el gobierno para evacuar a ciudadanos estadounidenses varados en el Medio Oriente. La medida responde a la crisis de transporte provocada por el cierre masivo de espacios aéreos tras el estallido de las hostilidades en la región.

Aunque el Departamento de Estado no detalló la ubicación exacta de salida por razones de seguridad operativa, la oficina del portavoz informó que se están "incrementando los vuelos en toda la región", instando a los estadounidenses en Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita a registrarse en los formularios oficiales en línea para acceder a estas plazas.

Operativo de retorno en números

A pesar de la cancelación de más de 23,000 vuelos comerciales desde que comenzó el conflicto el pasado sábado, el flujo de ciudadanos regresando a suelo estadounidense ha sido constante:

17,500 estadounidenses han logrado retornar desde el inicio de las hostilidades.

han logrado retornar desde el inicio de las hostilidades. 8,500 ciudadanos aterrizaron en EE. UU. tan solo el martes.

aterrizaron en EE. UU. tan solo el martes. 3,000 solicitudes de asistencia han sido procesadas directamente por la nueva fuerza de tarea del Departamento de Estado.

Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, señaló que el gobierno está "asegurando activamente aeronaves militares y vuelos chárter adicionales" para aquellos que no han podido salir por vías comerciales.



Rutas de evacuación y recomendaciones

Ante el colapso del tráfico aéreo en los centros de conexión habituales como Dubái o Doha, las autoridades están redirigiendo a los viajeros hacia puntos de salida alternativos que aún operan bajo condiciones de seguridad:

Egipto y Omán: Se han consolidado como los principales puntos de tránsito para quienes logran salir por tierra o en vuelos regionales cortos. Transporte terrestre desde Israel: El gobierno ha habilitado opciones de transporte por tierra para trasladar a ciudadanos desde Israel hacia países vecinos con conectividad aérea activa. Exención de costos: En una medida excepcional debido a la gravedad de la situación, el Departamento de Estado ha suspendido temporalmente el requisito de que los ciudadanos firmen pagarés de reembolso por los vuelos de repatriación.

El gobierno de los Estados Unidos reiteró que los ciudadanos en la zona de conflicto deben comunicarse al número de emergencia +1-202-501-4444 o visitar el portal oficial para recibir instrucciones sobre los próximos vuelos disponibles.

"Nuestra prioridad es ayudar a cada estadounidense que desee volver a casa. Los planes están en marcha y continuaremos enviando vuelos mientras las condiciones de seguridad lo permitan", declaró Karolyn Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

