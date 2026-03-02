Irán Precios del petróleo suben por tensión en Medio Oriente, ¿aumentará el precio de la gasolina en EEUU? Los incrementos del precio del crudo se reflejan sustancialmente en los precios en las gasolineras en 20 días, y un aumento de 10 dólares por barril normalmente resulta en un alza de alrededor de 25 centavos por galón.

Video ¿Trump anticipó la crisis energética? El papel estratégico del petróleo venezolano ante la guerra con Irán

Lo s precios del petróleo subieron con fuerza este lunes 2 de marzo luego de que las interrupciones en el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz, un cuello de botella en Oriente Medio, aumentaron la incertidumbre sobre cómo los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán pueden afectar las reservas a la economía mundial.

El crudo estadounidense WTI subía 7.6% a 72.12 dólares por barril.

por barril. El Brent, de referencia internacional, aumentaba 8.6% a 79.11 dólares por barril.

Mientras que los futuros del gas natural en Europa se dispararon más de 40% después de que el proveedor QatarEnergy detuvo la producción debido al conflicto.

Este encarecimiento del petróleo eleva a su vez la perspectiva de precios de la gasolina más altos para los conductores, así como de otros bienes, en un momento en que la gente en muchos países sufre el impacto de la inflación.

Estrecho de Ormuz, clave para entender el encarecimiento del crudo

Un foco clave es la situación en torno al estrecho, en el extremo sur del Golfo Pérsico, por donde pasa el 20% del suministro mundial de petróleo.

El tráfico de petroleros cayó bruscamente debido a la interrupción de los sistemas de navegación satelital, informó en X la firma de datos y análisis Kpler, mientras que el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido reportó ataques contra varias embarcaciones en la zona a ambos lados del estrecho y advirtió de una mayor interferencia electrónica en los sistemas que muestran dónde se encuentran los barcos.

Un bote-dron cargado con explosivos impactó el lunes un petrolero con bandera de las Islas Marshall en el golfo de Omán, lo que causó la muerte de un marinero a bordo. Irán está amenazando embarcaciones que se aproximan al estrecho de Ormuz y se cree que ha lanzado múltiples ataques.

En tanto, las autoridades saudíes informaron que interceptaron drones iraníes que bombardearon la refinería de Ras Tanura, cerca de Dammam, y que la refinería fue cerrada como medida de precaución, reportó la televisión estatal saudí. La atención del mercado se ha centrado en si el conflicto se ampliaría a otros países petroleros de la región.

Los precios de la gasolina en EEUU ya estaban subiendo

El precio del crudo es el mayor factor individual en cuánto pagan los conductores en Estados Unidos por el combustible, un tema altamente político de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Y los precios más altos del petróleo por lo general se sienten en las gasolineras en un par de semanas como máximo.

Los precios de la gasolina ya están subiendo antes de la temporada de conducción de verano, ya que la gente viaja más. El promedio nacional por galón (3.7 litros) de gasolina regular subió más de 5 centavos de dólar la semana pasada a 2.98 dólares, según el club automovilístico AAA.

Los incrementos del precio del crudo se reflejan sustancialmente en los precios en las gasolineras en 20 días, y un aumento de 10 dólares por barril normalmente resulta en un alza de alrededor de 25 centavos por galón, según una investigación de 2019 del Banco de la Reserva Federal de Dallas.

El precio del crudo tiene menos impacto en Europa, donde los impuestos constituyen la mayor parte del precio del combustible, pero los mayores costos de la energía pueden afectar los precios en toda la economía.

No obstante, un aumento sostenido de 15 dólares por barril podría añadir 0.5 puntos porcentuales a los precios al consumidor en Europa, según Holger Schmieding, economista jefe del banco Berenberg.

