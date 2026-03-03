EE.UU. Los drones de diseño iraní que usa EEUU por primera vez en la Operación Furia Épica en Medio Oriente El comandante militar estadounidense en Medio Oriente dijo que han atacado casi 2 mil objetivos hasta ahora en Irán, como parte del mayor despliegue de poder de fuego en la región en una generación.

Video Irán lanza nueva ronda de ataques, mientras se intensifica la polémica en Washington D.C.

El comandante militar estadounidense en Oriente Medio dijo este martes 3 de marzo 2026, que las fuerzas estadounidenses habían atacado casi 2,000 objetivos hasta ahora en Irán como parte del mayor despliegue de poder de fuego en la región en una generación.

La ofensiva ha incluido el uso por primera vez de drones de ataque unidireccionales estadounidenses, dentro de una campaña que además ha hundido 17 barcos de guerra, incluyendo un submarino iraní.

Video Teherán se convierte en una ciudad en luto: Así es la situación en la capital de Irán

El almirante Brad Cooper, del Mando Central de Estados Unidos, dijo en un video.

Hemos degradado gravemente las defensas aéreas de Irán y destruido cientos de misiles balísticos, lanzadores y drones iraníes



Advirtió que están enfocados en disparar a las cosas que pueden disparararles.

"Las primeras 24 horas de esta operación fueron casi el doble de la escala" del primer día de los bombardeos sobre Irak en 2003, "y seguimos con ataques 24/7 en Irán", añadió.

Cooper informó que hay más de 50,000 tropas, 200 aviones caza y dos portaviones en la región, una fuerza militar que se expandirá en el futuro.

Esta es la acumulación de fuerza de EEUU en el Medio Oriente en una generación

Drones unidireccionales, aviones B-1, B-2 y B-52, las armas vs Irán

Cooper dijo que la fuerza de drones ha lanzado "cantidades incontables de drones de unidireccionales, logrando grandes efectos", y que en los bombardeos se han empleado aviones B-1, B-2 y B-52, contra objetivos dentro de Irán.



"Quiero destacar que estos drones eran originalmente diseños iraníes, pero los hicimos mejores", subrayó Cooper.

Destacó que están hundiendo la armada iraní, "completa", expresó.

"Por décadas el régimen iraní ha acosado los envíos marítimos, pero hoy no hay ni un solo barco iraní en el mar Arábigo, el estrecho de Ormuz o el golfo de Omán, y no nos detendremos", recalcó Cooper.

Según el oficial, las represalías iraníes han incluido el lanzamiento de más de 500 misiles balísticos y 2,000 drones "apuntando a civiles indiscriminadamente".

"La habilidad de Irán de atacarnos está declinando mientras que nuestas capacidades se están incrementando. Estamos por delante de nuestras metas", dijo Cooper.

Con información de AFP

