Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto cotiza el peso este 21 de enero de 2026?

Si consideras enviar remesas o hacer compras en línea, te decimos cómo cotiza el dólar hoy en México

El tema del envío de las remesas de Estados Unidos a México tiene gran relevancia, ya que es una de las aportaciones más importantes que se hace a la economía, por lo cual el hoy miércoles 21 de enero de 2026 te decimos en cuánto cotiza.

La importancia del billete verde se puede ver tan solo en noviembre del 2025, de acuerdo con información del Banco Nacional de México, en donde los ingresos y egresos por remesas avanzaron a tasas mensuales de 1.8 y 3.1%. Así, en ese mismo mes, el superávit de la cuenta de remesas se situó en 5,183 millones de dólares, mayor al de 5,095 millones de dólares observado en octubre.

Este miércoles, la jornada inicia con el peso mexicano con una cotización promedio de 17.53 pesos mexicanos por cada dólar, de acuerdo con el Banco Nacional de México ( Banxico).

¿Cómo cerró el dólar ayer en México?

El dólar cerró ayer con $17.60 pesos por cada dólar en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).

En el caso de compra, cerró en un promedio de $16.35 y $17.05 pesos por dólar.

Y en la venta quedó en un promedio de $17.85 y $18.20 por cada dólar.

