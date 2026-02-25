Noticias

¿En cuánto está el dólar hoy en México? Esto vale el peso mexicano el miércoles 25 de febrero de 2026

Consulta aquí en cuánto está el dólar este miércoles 25 de febrero de 2026 en México y conoce el tipo de cambio

Por:N+ Univision
Video El reto de Trump es conectar sus datos económicos con el bolsillo de las familias: Especialista

El precio del dólar es volátil, por lo que conocer su valor es importante, en especial si quieres realizar una transacción que involucre el billete verde.

El precio de compra y venta puede cambiar con cualquier decisión política o financiera del mercado, por ello, este dato es relevante para que se puedan tomar las mejores decisiones financieras. Aquí en N+ Univision te contamos en cuánto está el dólar en México este miércoles 25 de febrero del 2026.

Trump afirmó que la economía está en auge

El martes 24 de febrero, el presidente Donald Trump, en su discurso del Estado de la Unión, se mostró optimista ante la economía de Estados Unidos, señalando que está en auge y “como nunca antes”.

El mandatario celebró que bajaron los precios de la gasolina, los medicamentos con receta, el mercado bursátil y las tasas hipotecarias.

A pesar del optimismo desmedido de Trump con base en una encuesta hecha por AP-NORC, solo el 39% de los adultos americanos aprueban el mandato de Trump en el tema de la economía en el mes de febrero.

Video “Poca sustancia y veracidad, pero mucho espectáculo”, analista sobre el Estado de la Unión

¿Cómo cerró el dólar el martes 24 de febrero del 2026?

El martes 24 de febrero del 2026, el peso mexicano cerró la jornada con $17.18 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México ( Banxico).

El precio de venta cerró en promedio con $17.21 y $17.90 pesos mexicanos por cada unidad.

En el caso del precio por compra, fue de $16.15 y $17.17 pesos mexicanos por cada dólar.

Tipo de cambio hoy miércoles 25 de febrero en México: Así cotiza el dólar

Este miércoles 25 de febrero de 2026, el dólar se cotiza en $17.19 pesos mexicanos por cada billete verde, de acuerdo con el Banco Nacional de México ( Banxico).

El precio de venta en promedio es de $17.19 y $18.70 pesos mexicanos por cada unidad. En el caso del precio por compra, en promedio, es de $15.10 y $16.74 pesos mexicanos por cada dólar.

