Noticias ¿A cómo está el dólar hoy en México? Así cotiza el peso este viernes 27 de febrero de 2026 El precio del dólar impacta directamente en la economía familiar, el comercio y las finanzas personales, por lo que mantenerse informado resulta clave para tomar mejores decisiones

Video ¿Donald Trump abordó las preocupaciones sobre la economía en EEUU en discurso de estado de la Unión?

El precio del dólar impacta directamente en la economía familiar, el comercio y las finanzas personales, por lo que mantenerse informado resulta clave para tomar mejores decisiones. Si vas a enviar o recibir remesas, hacer compras en línea, pagar servicios en dólares o realizar cualquier transacción relacionada con la divisa estadounidense, es fundamental conocer el tipo de cambio del día.

El comportamiento del dólar influye en millones de personas en México. Factores como las decisiones de política monetaria, los acuerdos políticos en Estados Unidos y el panorama económico internacional inciden en la cotización del peso frente a la moneda estadounidense. Por ello, aquí te contamos cómo se encuentra el contexto económico y cuál es el precio del dólar hoy, viernes 27 de enero de 2026, en México.

PUBLICIDAD

Leve alza en desempleo en EEUU

Las solicitudes de apoyo por desempleo en Estados Unidos subieron ligeramente a 212.000 en la última semana de febrero, aunque los despidos siguen en niveles históricamente bajos, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP).

El mercado laboral muestra señales mixtas: en enero se crearon 130.000 empleos y la tasa de desempleo bajó a 4,3%, pero las revisiones oficiales redujeron de forma importante las cifras de empleo del año pasado.

Además, las vacantes han caído a su nivel más bajo en más de cinco años y grandes empresas como UPS, Amazon, Dow y The Washington Post han anunciado recortes En general, el mercado laboral parece estancado, con menor dinamismo en la contratación debido a la incertidumbre comercial y a las altas tasas de interés impulsadas por la Reserva Federal.

Mercado laboral impacta al dólar

Este panorama influye directamente en el precio del dólar frente al peso mexicano. Si el empleo en Estados Unidos se debilita de forma sostenida, la Reserva Federal podría recortar tasas antes de lo previsto, lo que normalmente debilita al dólar y puede favorecer una apreciación del peso mexicano.

En cambio, si los próximos datos muestran una recuperación firme del empleo y retrasan los recortes de tasas, el dólar tendería a fortalecerse, presionando al alza el tipo de cambio. Por ello, los mercados estarán atentos al próximo reporte laboral, ya que cualquier sorpresa puede generar movimientos en el dólar y, por extensión, en el peso mexicano.

PUBLICIDAD

¿En cuánto cotiza el dólar hoy en México?

Hoy, viernes 27 de enero de 2026, el dólar cotiza en 17.2563 pesos mexicanos, de acuerdo con el Banco de México ( Banxico). Esta institución es la encargada de calcular y publicar diariamente el tipo de cambio oficial, el cual se difunde a través del Diario Oficial de la Federación ( DOF).

El tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano refleja no solo las dinámicas internas de la economía nacional, sino también el impacto de las decisiones políticas y monetarias en Estados Unidos.

Estos factores permiten al dólar mantener estabilidad y recuperar terreno frente a otras divisas, mientras que el peso mexicano se mantiene atento a la evolución del entorno internacional.

JICM