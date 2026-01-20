Cash: El Peso del Dinero Así cotiza precio del dólar hoy martes 20 de enero de 2026 en México Si vas a hacer un envío de remesas conoce aquí cuál es el precio de compra y venta del dólar para hoy

Video Temporada de impuestos comienza el 26 de enero; habrá beneficio fiscal para mayores de 65 años

El envío de remesas de Estados Unidos a México representa una de las aportaciones a la economía más fuertes, por lo que es importante conocer cuál es la cotización del dólar y con ello saber el monto exacto que se manda a las personas, por ello aquí te damos la información del tipo de cambio hoy 20 de enero de 2026.

De acuerdo con información del Banco de México, en noviembre de 2025, los ingresos por remesas en México, provenientes del exterior, fueron de 5,125 millones de dólares, "una reducción anual de 5.7%".

PUBLICIDAD

Este martes, el peso mexicano inicia la jornada con una cotización de 17.63 pesos mexicanos por dólar, de acuerdo con la página oficial del Banco Nacional de México (Banxico).

¿En cuánto está el dólar hoy 20 de enero del 2026?

Si este martes necesitas hacer alguna transacción que implique dólares, aquí te decimos en cuánto está tanto a la compara como a la venta.

El precio de compra del dólar está en un promedio de entre $16.59 y $17.13 pesos por unidad, mientras a la venta está entre $17.95 y $18.95

¿Cómo cerró el dólar ayer en México?

El lunes 19 de enero del 2026 el dólar cerró con una cotización promedio de 17.59 pesos mexicanos por billete verde.

En el caso de la frontera de Tamaulipas, la venta tuvo un precio de entre $18.20 y $18.40 pesos por dólar y la compra, de entre $17.00 a $17.40.