Mercado bursátil se dispara impulsado por acciones de Nvidia, ¿qué pasó en Wall Street hoy?

El mercado de valores de Estados Unidos se disparó este miércoles 18 de febrero liderado por su acción más influyente: Nvidia.

El S&P 500 subió un 0.6% y se acercó un 1.4% a su máximo histórico alcanzado a finales del mes pasado. El Promedio Industrial Dow Jones subía 116 puntos, o un 0.2%, y el Nasdaq Composite subía un 1%.

Nvidia lidera alzas

Nvidia impulsó el mercado y subió un 2.2% después de que Meta Platforms anunciara una asociación a largo plazo en la que utilizará millones de chips y otros equipos de la firma para sus centros de datos de inteligencia artificial (IA).

"Nadie implementa IA a la escala de Meta", afirmó Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia. Dado que su empresa es la más valiosa de Wall Street, las acciones de Nvidia fueron el factor más poderoso que impulsó el S&P 500 al alza.

Este desempeño demostró las ventajas del desarrollo de la IA para el mercado bursátil estadounidense. Sin embargo, los inversores también se han centrado recientemente en las posibles desventajas, lo que ha provocado fuertes fluctuaciones en Wall Street.

Por su parte, las acciones de Meta cayeron hasta un 1.7% antes de recuperarse hasta una ganancia del 0.1%.

IA genera desconfianza en inversores

Otra gran preocupación es que, si la IA logra crear herramientas para realizar tareas complejas a un menor coste, empresas de sectores tan diversos como el software, los servicios legales y la logística del transporte podrían ver sus negocios debilitados.

Esto ha llevado a los inversores a penalizar repentina y agresivamente las acciones de empresas consideradas amenazadas, y los analistas lo han comparado con una mentalidad de "disparar primero, preguntar después".

No obstante, varios informes de ganancias empresariales impulsaron las acciones el miércoles. Continuaron con lo que ha sido una sólida temporada de informes para las grandes empresas estadounidenses del S&P 500.

Alza en otros mercados

En los mercados bursátiles extranjeros, el FTSE 100 de Londres subió un 1.2% después de que la última actualización sobre la inflación en el Reino Unido reforzara las expectativas de que el Banco de Inglaterra podría recortar pronto las tasas de interés.

El Nikkei 225 de Japón subió un 1% tras la reelección de la primera ministra Sanae Takaichi por el parlamento tras la aplastante victoria de su partido gobernante, el Partido Liberal Demócrata, en las elecciones del 8 de febrero. Se espera que impulse políticas para impulsar la economía y los mercados.

En otras partes de Asia, varios mercados estuvieron cerrados por las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

