Precio del dólar hoy en México: ¿Cuánto vale el peso mexicano el martes 24 de febrero de 2026?

Consulta aquí en cuánto está el dólar este martes 24 de febrero de 2026 en México y conoce el tipo de cambio

N+ Univision
¿Bajarán los precios para los consumidores? Expertos alertan sobre nueva presión inflacionaria

Debido a la volatilidad del dólar, conocer su valor en tiempo real es clave para tus finanzas, en especial si tienes considerado realizar alguna transacción que implique saber el tipo de cambio con el peso este martes, por ello aquí en N+ Univision te decimos en cuánto está en México.

El precio de compra y venta cambia constantemente, por lo que estar al tanto de sus movimientos permite realizar mejores transacciones, desde el cobro de remesas hasta compras por internet.

Aranceles de Trump

Después de que el sábado 21 de febrero el presidente Donald Trump aumentara los aranceles temporales al 15%, los precios se desplomaron el lunes 24 de febrero en Wall Street.

Dinero

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, el precio del dólar bajó frente a otras divisas y el bitcoin cayó por debajo de los 64.000 dólares.

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 821,91 puntos, cerrando en 48.804,06, y el compuesto Nasdaq retrocedió 258,80 unidades (1,1%).
La incertidumbre con los socios comerciales de Estados Unidos se mantiene latente. Tal es el caso del ministro de Comercio de Corea del Sur, Kim Jung-kwan, que expresó que todo esto podía “empeorar” si EEUU seguía poniendo nuevos aranceles bajo leyes alternativas.

¿Bajarán los precios para los consumidores? Expertos alertan sobre nueva presión inflacionaria

¿Cómo cerró el dólar el lunes 23 de febrero del 2026?

El lunes 23 de febrero del 2026, el peso mexicano cerró la jornada con $17.26 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México ( Banxico).El precio de venta cerró en promedio con $17.45 y $18.70 pesos mexicanos por cada unidad. En el caso del precio por compra, fue de $15.10 y $16.63 pesos mexicanos por cada dólar.

Tipo de cambio hoy martes 24 de febrero en México: Así cotiza el dólar

Este martes 24 de febrero de 2026, el dólar se cotiza en $17.21 pesos mexicanos por cada billete verde, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).

El precio de venta en promedio es de $17.55 y $18.70 pesos mexicanos por cada unidad. En el caso del precio por compra, en promedio, es de $15.10 y $16.74 pesos mexicanos por cada dólar.


