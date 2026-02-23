Dinero Precio del dólar hoy en México: ¿Cuánto vale el peso mexicano el lunes 23 de febrero de 2026? Consulta aquí en cuánto está el dólar este lunes 23 de febrero 2026 en México y conoce el tipo de cambio



El precio del dólar es importante para cualquier operación financiera que tengas que hacer, como con remesas, compras en línea, entre otras cosas.

El valor del billete verde es totalmente volátil, por lo que cualquier decisión política o financiera puede hacer que baje o suba su precio, por lo que es relevante conocer el valor del mismo, es por eso que aquí te decimos en cuánto está el dólar este lunes 23 de febrero del 2026.

¿Cómo cerró el dólar el viernes 20 de febrero del 2026?

El viernes 20 de febrero del 2026, el peso mexicano cerró la jornada con $17.17 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México ( Banxico).El precio de venta cerró en promedio con $17.54 y $18.70 pesos mexicanos por cada unidad. En el caso del precio por compra, fue de $15.10 y $16.75 pesos mexicanos por cada dólar.

Nuevos aranceles del presidente Donald Trump

El fallo de la Suprema Corte en contra de los aranceles de Trump y la imposición de nuevos por parte del mandatario podrían modificar los acuerdos comerciales alcanzados.

De acuerdo con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent opinó que cree que los socios comerciales respetarán los acuerdos vigentes y que los ingresos por aranceles no cambiarán este año.

Sin embargo, los contratos financieros de Estados Unidos cayeron este lunes 23 de febrero, el S&P 500 bajó un 0,6% y el Promedio Industrial Dow Jones retrocedió un 0,5%.

Los precios del petróleo descendieron y el dólar de Estados Unidos se debilitó frente al yen japonés y el euro.

Tipo de cambio hoy lunes 23 de febrero en México: Así cotiza el dólar

Este lunes 23 de febrero de 2026, el dólar se cotiza en $17.21 pesos mexicanos por cada billete verde, de acuerdo con el Banco Nacional de México ( Banxico).

El precio de venta en promedio es de $17.17 y $17.60 pesos mexicanos por cada unidad. En el caso del precio por compra, en promedio, es de $15.95 y $16.63 pesos mexicanos por cada dólar.