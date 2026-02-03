Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ¿Cuántas horas debo de trabajar para pedir la ayuda de SNAP en 2026? En N+ Univision te explicamos cuántas horas y por cuánto tiempo deben trabajar los interesados para mantener sus beneficios de SNAP.

Video ¿Cuáles son los nuevos requisitos de trabajo del programa SNAP que impactan a millones de personas?

Una de las dudas sobre las reglas de SNAP (cupones de alimentos) que más surge luego de la implementación de la nueva legislación One Big Beautiful Bill Ac (OBBB) que entró en vigor recientemente es sobre las horas que se tienen que laborar para acceder a este beneficio.

Como seguro ya lo sabes, a partir de febrero de 2026, las exigencias son más estrictas para diferentes grupos de personas.

PUBLICIDAD

En N+ Univision te explicamos cuántas horas y por cuánto tiempo deben trabajar los interesados para mantener sus beneficios.

Video Nuevos requisitos para beneficiarios del programa SNAP: conoce cuáles son

¿Cuántas horas debo trabajar para mantener o tener SNAP?

La regla para recibir los beneficios de SNAP sigue siendo la misma pero ahora se aplica con más rigor.

Y es que debes demostrar que trabajas, participas en un programa de capacitación o haces voluntariado al menos 80 horas mensuales, lo que se traduce en un promedio de 20 horas por semana.

Si no cumples con estas horas y no estás exento, solo puedes recibir SNAP durante 3 meses en un periodo de 3 años.

Video Nuevos requisitos de SNAP: Suben edad laboral a 65 años y bajan límite de dependientes a 14

¿Quiénes están obligados a trabajar las 80 horas para obtener el beneficio de SNAP?

Aquí es donde los cambios para poder recibir los beneficios de SNAP se notan más, pues el grupo conocido como ABAWD (adultos sanos sin dependientes) se expandió:

Antes el requisito terminaba a los 55 años. Ahora, las personas de entre 18 y 65 años deben cumplir con las horas de trabajo.

De igual manera, tener un hijo menor de 18 años te eximía. Ahora, si tu hijo tiene 14 años o más, tú ya no estás exento automáticamente y debes cumplir con las 80 horas mensuales.

Los cambios en la ley eliminaron las excepciones temporales que existían para veteranos, personas sin hogar y jóvenes que salieron de hogares de acogida (foster care). Ahora estos grupos también deben cumplir con el requisito de trabajo, a menos que tengan una discapacidad documentada, aunque por el momento no se ha informado el número de horas que deben cumplir mensual o semanalmente.

PUBLICIDAD

¿Quiénes siguen exentos del número de horas laborales obligatorias para recibir el beneficio de SNAP?

Todavía existen grupos que no tienen que cumplir con las 80 horas para recibir los beneficios de SNAP.

Personas con incapacidad física o mental documentada (que no pueden trabajar).

Mujeres embarazadas.

Personas que viven con un hijo menor de 14 años en el hogar.

Personas en programas de tratamiento por abuso de sustancias.

Estudiantes inscritos al menos a medio tiempo.

Nuevas exenciones: Se añadieron protecciones para miembros de tribus indígenas o nativos americanos.

Es importante señalar que no solo el empleo pagado con cheque cuenta ya que puedes sumar tus 80 horas combinando:

Empleo pagado (incluyendo trabajos como Uber o DoorDash). Trabajo por intercambio (ejemplo: trabajar en un edificio a cambio de reducción de renta). Programas de entrenamiento laboral aprobados por el estado. Servicio comunitario o voluntariado en organizaciones sin fines de lucro.