Sistema de Reserva Federal (FED)

Fed mantiene tasas de interés sin cambios como esperaba el mercado

El Gobierno de Donald Trump había insistido en que debería de haber un recorte en las tasas de interés de la Fed.

N+ Univision
Por:N+ Univision
Video La Reserva Federal desafía a Trump y mantiene tasas; el oro rompe récord histórico

La Reserva Federal (Fed) mantendrá sin cambios su tasa de interés a corto plazo, dejando así, su tasa de interés de referencia sin cambios en torno al 3,6 %.

Esto ocurre después de los tres recortes que hizo el año pasado, lo que se traduciría en no hacer caso a la presión de la Casa Blanca para reducir los costos de los préstamos en favor de esperar a ver cómo evoluciona la economía.

En 2025, las reducciones de tasas buscaban apuntalar la economía y prevenir un mayor deterioro del mercado laboral, después de que la contratación se desacelerara casi por completo tras los aranceles del presidente Donald Trump en abril pasado.

Aunque hay señales de que el desempleo se ha estabilizado y la economía podría estar repuntando. Al mismo tiempo, la inflación sigue por encima de la meta del banco central, del 2%.

En diciembre de 2025, solo 12 de los 19 participantes de las reuniones apoyaron al menos un recorte más de tasas este año. La mayoría de los economistas pronostican que la Fed recortará dos veces este 2026, aunque lo más probable es que eso ocurra en la reunión de junio o después.

Sistema de Reserva Federal (FED)

