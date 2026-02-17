Reembolso ¿Dónde está mi reembolso del IRS? Esto ocurre si mi cheque se extravió, fue robado o destruido El IRS comenzó a procesar declaraciones el 26 de enero, por lo que declarar temprano asegura que recibas tu dinero mucho más rápido

Presentar tu declaración anual ante el Internal Revenue Service o Servicio de Impuestos Internos ( IRS) antes del 15 de abril de 2026 es vital para cumplir con tus obligaciones ante el gobierno de Estados Unidos y mantener un historial financiero limpio. No hacerlo puede generar una multa por incumplimiento del 5% mensual sobre el saldo adeudado, con un tope del 25% del total de tus impuestos.

Presentar tus impuestos es la única forma de recuperar dinero mediante reembolsos y aprovechar beneficios como el Crédito Tributario por Hijos, que alivian la carga económica familiar.

El IRS comenzó a procesar declaraciones el 26 de enero, por lo que declarar temprano asegura que recibas tu dinero mucho más rápido y de forma segura. Si eres de los que ya cumplió, surgen dudas sobre dónde está mi dinero del reembolso del IRS o qué pasa si mi reembolso se extravió, fue robado o destruido, así que en N+ Univision te decimos.

¿En cuánto tiempo puedo saber el estado de mi reembolso?

De acuerdo con el IRS puedes comenzar a verificar el estado de tu declaración dentro de los siguientes lapsos de tiempo:

24 horas después de presentar electrónicamente (e-file) una declaración del año en curso

3 o 4 días después de presentar electrónicamente (e-file) una declaración del año anterior

Cuatro semanas después de que presentes en papel (físicamente) una declaración.

El rastreador muestra el progreso mediante tres etapas:

Declaración recibida

Reembolso aprobado

Reembolso enviado

Al tomar en cuenta esos lapsos de tiempo y progresos, la página del IRS, ¿Dónde está mi reembolso? te proporcionará una fecha personalizada de

reembolso después que las autoridades tramiten tu declaración y aprueben que te regresen dinero.

Dicho lo anterior, puedes usar la página ¿Dónde está mi reembolso? pero necesitas proporcionar tu número de Seguro Social o número de identificación personal del contribuyente ( ITIN, por sus siglas en inglés), tu estado civil y la cantidad exacta en dólares enteros del reembolso.

¿Qué hago si mi reembolso se extravió, fue robado o destruido?

Según el IRS en caso de que tu reembolso se exrtavíe, sea robado o destruído, puedes presentar una reclamación en línea para que te envíen un cheque de reemplazo si han pasado más de 28 días desde la fecha en que las autoridades enviaron tu reembolso por correo.

Si perdiste o te robaron el cheque de reembolso, debes iniciar un rastreo del reembolso y seguir estos pasos:

Utilizar Dónde está mi reembolso, llamar al 800-829-1954 y usar el sistema automatizado o hablar con un representante llamando al 800-829-1040.

Sin embargo, si presentaste una declaración de casado en conjunto, no puedes iniciar un rastreo utilizando los sistemas automatizados. Debes llamar y hablar con un representante para iniciar el proceso o descargar y completar un Formulario 3911, Declaración del Contribuyente sobre el Reembolso.

Si tu reclamo por un reembolso perdido se procesa hay dos posibilidades:

En caso de que el cheque no fue cobrado, lo recibirás por otros medios una vez que se cancele el cheque original.

Si el cheque de reembolso sí fue cobrado, la Oficina del Servicio Fiscal ( BFS, por sus siglas en inglés) te proporcionará un paquete de reclamación que incluye una copia del cheque cobrado.

Luego debes seguir las instrucciones para completar el paquete de reclamación. La BFS revisará tu reclamo y la firma en el cheque cancelado antes de determinar si pueden emitir un reembolso de reemplazo.

Es importante que tomes en cuenta que la investigación de la BFS puede tardar hasta seis semanas en completarse.

Recuerda que ya puedes hacer tu declaración y si necesitas más tiempo, puedes solicitar una prórroga para presentar tu documentación hasta el 15 de octubre de 2025, aunque esto no extiende el plazo para pagar.

Mantenerse al día con los impuestos es importante para la aprobación de créditos hipotecarios o la gestión de procesos migratorios exitosos.