Noticias Precio del dólar hoy en México: ¿en cuánto cotiza el peso este lunes 16 de marzo de 2026? Consulta aquí en cuánto está el dólar este lunes 16 de marzo de 2026 en México y conoce el tipo de cambio.





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El precio del dólar es una referencia clave para la economía mexicana ya que, a través de su impacto en los costos de los bienes importados, tiene una influencia determinante en los precios de bienes y servicios, y en las decisiones financieras de empresas y familias.

Este lunes, la economía mexicana amanece pendiente de las negociaciones para revisar el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), las disputas comerciales impulsadas por Washington y la incertidumbre energética provocada por la guerra en Medio Oriente.

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El presidente Donald Trump afirmó el domingo que tiene autoridad "absoluta" para imponer aranceles, pese a que la Corte Suprema anuló el mes pasado los que aprobó de forma generalizada. El mandatario aseguró que puede recurrir a otros mecanismos legales y señaló que ya comenzó a hacerlo.

Al mismo tiempo, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán sigue impactando en el precio del petróleo y alimentado temores de una posible crisis energética global. La inflación del crudo y la incertidumbre económica pueden tener efectos en los mercados financieros y, de rebote, en el comportamiento de divisas como el peso mexicano.

Inician las negociaciones para revisar el T-MEC

Funcionarios de Estados Unidos y México iniciaron este lunes conversaciones para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el acuerdo comercial que regula gran parte del intercambio económico en América del Norte.

Cada día, bienes por más de 4,000 millones de dólares cruzan las fronteras entre los tres países, desde piezas automotrices y aluminio hasta productos agrícolas como los aguacates mexicanos que se venden en supermercados estadounidenses.

El futuro del acuerdo, que entró en vigor en 2020 para sustituir al TLCAN, es incierto. Washington busca introducir cambios y ha dejado abierta la posibilidad de renegociar algunos puntos clave del pacto.

Trump ha señalado en varias ocasiones que el acuerdo no ofrece grandes ventajas para Estados Unidos y ha insistido en su política de aranceles. Este fin de semana reiteró que mantiene “el derecho absoluto de imponer aranceles”, incluso después del fallo judicial que anuló parte de sus medidas comerciales.

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Guerra en Irán eleva el temor a una crisis energética

Mientras tanto, la guerra en Medio Oriente entra en su tercera semana y sigue en escalada. El presidente Trump ha pedido a varios países que envíen buques para ayudar a mantener abierto el estrecho de Ormuz, una vía por la que normalmente circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

La Unión Europea, por su parte, analiza cómo contribuir a mantener abierta esa ruta marítima. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo que el bloque estudia ampliar su misión naval en la región o crear una “coalición de los dispuestos” para proteger el tránsito marítimo.

El cierre virtual del estrecho y los ataques a infraestructuras energéticas han impulsado el precio del petróleo. El crudo Brent se mantenía en la mañana de este lunes cerca de 105 dólares por barril, más de un 40 % por encima de su nivel previo al inicio del conflicto.

Por cuántos pesos se cambia un dólar hoy en México

En este contexto, el peso mexicano inicia la jornada de este lunes 16 de marzo al borde de la barrera de los 18 pesos: en concreto, con una cotización de 17.9218 pesos por dólar, según Banxico.

El tipo de cambio puede variar durante el día según factores como la evolución de los mercados globales, las decisiones de política económica y la evolución de la guerra en Medio Oriente.