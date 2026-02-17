TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Adrián y Nuja ganan bono de 6 mil dólares en ¿Apostarías por mí?: Así va el ranking semanal

Durante la dinámica ‘La Garra’, este martes 17 de febrero, las parejas dieron lo mejor para encontrar los peluches indicados en menos de 4 minutos en ¿Apostarías por mí?.

Video ¡Es para hoy! Lupillo se muestra lento en la desafío de pareja, y fracasa con Taina

Este Súper Martes, las parejas se enfrentaron a su primera apuesta de la quinta semana en ¿Apostarías por mí?, donde las cosas se pusieron intensas.

Así se vivió el desafío ‘La garra’ de ¿Apostarías por mí?

En esta ocasión, las parejas tuvieron que apostar mínimo 5 mil dólares en un desafío llamado ‘La garra’, donde las mujeres estuvieron suspendidas en el aire con los ojos sellados, mientras que los hombres tuvieron que dirigirlas para conseguir 3 peluches muy específicos.

En el primer grupo, René, Rubí, Adrián y Nuja completaron el reto, mientras que Lorenzo no encontró una mariposa y provocó que no concluyeran el desafío.

Mientras que en el grupo 2, Laysha, Malito, Alejandra y Beta concluyeron el desafío, mientras que Gigi y David estuvieron a pocas centésimas de segundo de fallar, pero al final triunfaron.

¿Quién ganó el bono en ‘La Garra’ en ‘¿Apostarías por mí?’?

Laysha, Malito, Adrián, Nuja, René y Rubí tuvieron los mejores tiempos, pero el bono de 6 mil dólares lo ganó Adrián y Nuja.

Adrián y Nuja ganan bono de 6 mil dólares en ¿Aportarías por mí?
Adrián y Nuja ganan bono de 6 mil dólares en ¿Aportarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


De esta manera, las parejas sumaron o restaron estas sumas a su bolsa semanal.

René y Rubí ganaron 6 mil dólares.

Lorenzo y Claudia perdieron 8 mil dólares

Adrián y Nuja ganaron 7 mil dólares, además del bono de 6 mil dólares

Alejandra y Beta ganaron 5 mil 500 dólares.

Laysha y 'El Malito' ganaron 5 mil 400 dólares

Gigi y Dabid ganaron 13 mil 333 dólares

Mario y Brenda perdieron 5 mil 20 dólares

Franco y Breh ganaron 13 mil dólares

Lupillo y Taina pierden 14 mil dólares.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

