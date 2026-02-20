Noticias Wall Street cierra con cautela tras anulación de los aranceles de Trump; así terminaron la semana las acciones estadounidenses El fallo de la Corte Suprema provocó reacciones relativamente moderadas en los mercados financieros, y las operaciones se mantuvieron cautelosas mientras los inversores intentaban evaluar los efectos a largo plazo.

Wall Street se mantuvo en calma este viernes 20 de febrero después de que la Corte Suprema anulara los aranceles del presidente Donald Trump, que provocaron pánico en los mercados financieros cuando se anunciaron el año pasado. Las acciones comenzaron a subir tras conocerse el fallo.

El S&P 500, que había estado oscilando entre pequeñas ganancias y pérdidas antes del fallo del tribunal tras informes desalentadores que mostraban una desaceleración del crecimiento de la economía estadounidense y una inflación más rápida, subió un 0.6%.

Mientras que el promedio industrial Dow Jones subía 156 puntos, o 0.3%, y el compuesto Nasdaq subía 0.8%.

Inversionistas reaccionaron con cautela al fallo de la Corte Suprema

Muchos en Wall Street probablemente esperaban tal fallo de la Corte Suprema, según Brian Jacobsen, estratega económico jefe de Annex Wealth Management.

Esto probablemente provocó reacciones relativamente moderadas en los mercados financieros, y las operaciones se mantuvieron cautelosas mientras los inversores intentaban evaluar los efectos a largo plazo.

Nueva amenaza arancelaria

Un factor que contribuyó a la cautela en las transacciones fue el hecho de que los aranceles no desaparecerán, incluso con el fallo de la Corte Suprema. Trump anunció por la tarde que utilizaría otras vías para imponer aranceles a otros países tras calificar de terrible la decisión de la Corte.

“Para que lo entiendan, tenemos aranceles, solo que de una manera diferente”, declaró Trump a la prensa en una sesión informativa vespertina. Aseguró que firmaría una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% bajo una ley que podría limitarlo a 150 días.

El presidente también indicó que está explorando otros aranceles por otras vías, las cuales requerirían una investigación del Departamento de Comercio.

Durante ese período de aproximadamente cinco meses, estamos haciendo las diversas investigaciones necesarias para imponer aranceles justos –o aranceles, punto– a otros países El presidente Donald Trump

